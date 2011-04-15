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24/04/2017
15:24

Арбитражный суд Москвы признал банкротом агрохолдинг "Разгуляй"

Арбитражный суд Москвы признал банкротом российский агрохолдинг "Разгуляй" и открыл в отношении компании конкурсное производство. Об этом сообщает "Коммерсант".

Проблемы у "Разгуляя" начались в марте 2009 года, когда он допустил дефолт по облигациям на 8 млрд руб. В ноябре 2015 года "Русагро" приобрело у ВЭБа задолженность "Разгуляя" (более 30 млрд руб.), а также 19.97% акций группы. Сумма сделки оценивалась в 33.9 млрд руб.

В марте 2016 года "Русагро" сообщило о покупке у "Разгуляя" трех сахарных заводов в Орловской и Курской областях, а также 86 тыс. га прилегающих земель, а в апреле — завода по переработке гречихи в Воронежской области.

Группа "Разгуляй" (ИНН 7721235763) - национальный агрохолдинг, который объединяет три отраслевых направления - сельскохозяйственное, зерновое и сахарное. В холдинг входило 12 элеваторов, 7 мукомольных предприятий, 3 крупяных завода, 10 сахарных заводов и молочно-консервный комбинат.

Основными акционерами "Разгуляя" являются российский фонд AVG Capital Partners (24.96%) и группа "Русагро" (19.97%). "Дочки" "Разгуляя" владеют 13.9% акций холдинга.



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