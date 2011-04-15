Старшим вице-президентом РЖД назначен С.Кобзев

Совет директоров ОАО "Российские железные дороги" принял решение освободить Валентина Гапановича от обязанностей старшего вице-президента в связи с переходом на другую работу. Об этом говорится в сообщении компании.



Старшим вице-президентом РЖД стал Сергей Кобзев.

ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании, владеющей железнодорожной сетью протяженностью 85.5 тыс. км, принадлежат государству. Уставный капитал РЖД составляет 2.169 трлн руб.



Чистая прибыль РЖД за 2016 год по МСФО выросла на 25.81% до 10.294 млрд руб. с 8.182 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 7.15% до 2.133 трлн руб. с 1.991 трлн руб., операционная прибыль (с учётом госсубсидий) снизилась на 32.04% до 94.099 млрд руб. со 138.471 млрд руб., прибыль до налогообложения выросла на 54.94% до 34.695 млрд руб. с 22.392 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился на 15.4% до 443 млрд руб. с 384 млрд руб., рентабельность по EBITDA - до 23.6% с 21.8%.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль РЖД за 2016 год по РСБУ увеличилась в 20.44 раза до 6.5 млрд руб. с 318 млн руб. годом ранее. Выручка выросла на 4.42% до 1.577 млрд руб. с 1.511 млрд руб., прибыль от продаж - на 40.17% до 117.173 млн руб. с 83.592 млн руб., прибыль до налогообложения - на 74.76% до 43.621 млн руб. с 24.961 млн руб.







"AK&M" от 24.04.2017