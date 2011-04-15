Д.Медведев одобрил создание территории опережающего социально-экономического развития "Николаевск"

Правительство РФ одобрило создание территории опережающего социально-экономического развития "Николаевск" в Хабаровском крае. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.



Подписанным постановлением на территориях городских поселений "Город Николаевск-на-Амуре", "Рабочий посёлок Многовершинный", Иннокентьевского, Красносельского, Оремифского, Члянского сельских поселений Николаевского муниципального района Хабаровского края создаётся территория опережающего социально-экономического развития "Николаевск".



Определены границы ТОР "Николаевск", виды экономической деятельности, при которых на этой территории действует особый правовой режим предпринимательской деятельности, минимальный объём капитальных вложений резидентов.



Установлено, что на ТОР "Николаевск" применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны, установленная правом Евразийского экономического союза.



Создание ТОР "Николаевск" будет финансироваться в рамках государственной программы "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона". Строительство инженерной инфраструктуры ТОР "Николаевск" в 2017-2019 годах будет финансироваться за счёт средств бюджета Хабаровского края и внебюджетных источников.



По оценке Минвостокразвития, в результате реализации инвестиционных проектов будет создано около 2.5 тыс. рабочих мест. Налоговые поступления в бюджеты всех уровней до 2026 года составят более 2.33 млрд руб.





"AK&M" от 24.04.2017