Средние ставки по ипотеке в конце 2017 или начале 2018 года могут составить ниже 10%, М.Гольдберг

Средние ставки ипотечного кредита в конце 2017 или начале 2018 года могут составить ниже 10%. Об этом заявил руководитель аналитического центра АО "АИЖК" Михаил Гольдберг на XV Всероссийской конференции "Ипотечное кредитование в России".



Госпрограмма субсидирования ставок, по мнению М.Гольдберга, оказала серьёзную поддержку ипотечному рынку в период, когда процентные ставки поднялись до 14-15% годовых. Но этот этап уже пройдён, и сейчас ставки заметно ниже, чем были во время действия программы. У большинства ведущих банков они опустились до 10.5-11% годовых.



В числе же основных проблем ипотечного рынка М.Гольдберг назвал слабо развитую секьюритизацию ипотечных активов. Решить её призваны новые механизмы, разрабатываемые АИЖК.



Юбилейная, XV Всероссийская конференция "Ипотечное кредитование в России", организованная Информационным агентством AK&M, состоялась 21 апреля в Москве. Главной темой мероприятия в этом году стало обсуждение цифровых технологий в ипотеке.





"AK&M" от 24.04.2017