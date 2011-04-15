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24/04/2017
16:38

Chevron продаёт бизнес в Бангладеш

Компания Chevron Corporation 24 апреля объявила о том, что полностью принадлежащая ей компания Chevron Global Ventures, Ltd. заключила соглашение о продаже акций своих 100% дочерних обществ (в косвенном владении), работающих в Бангладеш, компании Himalaya Energy Co. Ltd.

Chevron Bangladesh осуществляет функции оператора в разработке лицензионных участков 12 (месторождение Bibiyana), 13 и 14 (месторождения Jalalabad и Moulavi Bazar).

Завершение сделки зависит от выполнения определённых условий, отмечается в сообщении.

Chevron Corporation - одна из лидеров мирового энергетического рынка. Её дочерние общества работают во всех сегментах энергетической отрасли. Chevron осуществляет разведку, добычу и транспортировку нефти и газа, переработку, сбыт и дистрибуцию транспортного топлива и смазочных материалов, производит и продаёт продукты нефтехимии и добавки, занимается электрогенерацией, а также развивает соответствующие технологии.


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