На рынок ипотеки могут выйти новые игроки. Об этом заявила заместитель председателя правления Абсолют Банка Татьяна Ушкова на XV Всероссийской конференции "Ипотечное кредитование в России".



Это вполне возможно для коммерческих банков с чёткой стратегией. Практические примеры показывают, что ипотека более рентабельна, чем потребительское кредитование, - низкая маржинальность компенсируется низким уровнем риска, подчеркнула Т.Ушкова.



За время работы госпрограммы банки, по её словам, научились лучше понимать застройщиков, строительная отрасль, ранее крайне закредитованная и непрозрачная, начала становиться все более прозрачной и контролируемой. Одновременно в ипотеку стали приходить и новые инвесторы. В ближайшее время их приток, скорее всего, ускорится ввиду снижения ставок по депозитам, что заставит искать новые варианты вложения средств, считает эксперт.



Юбилейная XV Всероссийская конференция "Ипотечное кредитование в России", организованная Информационным агентством AK&M, состоялась 21 апреля в Москве. Главной темой мероприятия в этом году стало обсуждение цифровых технологий в ипотеке.





"AK&M" от 24.04.2017