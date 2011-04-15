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24/04/2017
17:00

На рынок ипотеки могут выйти новые игроки

На рынок ипотеки могут выйти новые игроки. Об этом заявила заместитель председателя правления Абсолют Банка Татьяна Ушкова на XV Всероссийской конференции "Ипотечное кредитование в России".

Это вполне возможно для коммерческих банков с чёткой стратегией. Практические примеры показывают, что ипотека более рентабельна, чем потребительское кредитование, - низкая маржинальность компенсируется низким уровнем риска, подчеркнула Т.Ушкова.

За время работы госпрограммы банки, по её словам, научились лучше понимать застройщиков, строительная отрасль, ранее крайне закредитованная и непрозрачная, начала становиться все более прозрачной и контролируемой. Одновременно в ипотеку стали приходить и новые инвесторы. В ближайшее время их приток, скорее всего, ускорится ввиду снижения ставок по депозитам, что заставит искать новые варианты вложения средств, считает эксперт.

Юбилейная XV Всероссийская конференция "Ипотечное кредитование в России", организованная Информационным агентством AK&M, состоялась 21 апреля в Москве. Главной темой мероприятия в этом году стало обсуждение цифровых технологий в ипотеке.


"AK&M" от 24.04.2017
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