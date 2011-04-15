Nord Stream 2 AG и европейские энергетические компании подписали соглашения о финансировании проекта газопровода "Северный поток — 2"

Nord Stream 2 AG подписала с компаниями ENGIE, OMV, Royal Dutch Shell, Uniper и Wintershall соглашения о финансировании проекта газопровода "Северный поток — 2". Об этом говорится в сообщении Газпрома.



Пять европейских компаний обязуются предоставить долгосрочное финансирование в объёме 50% от общей стоимости проекта, которая на данный момент оценивается в 9.5 млрд евро. Вклад каждой из компаний составит до 950 млн евро. Единственным акционером проектной компании Nord Stream 2 AG останется Газпром.



"Финансовые обязательства европейских компаний подчёркивают стратегическую важность проекта "Северный поток — 2" для европейского газового рынка, содействие конкурентоспособности, а также среднесрочной и долгосрочной энергетической безопасности, особенно в условиях прогнозируемого снижения внутриевропейской добычи", - говорится в сообщении.



"Северный поток — 2" — газопровод из России в Германию через Балтийское море протяжённостью 1220 км и мощностью 55 млрд куб. м в год. "Северный поток — 2" напрямую свяжет российскую ресурсную базу и европейских потребителей. Строительство газопровода начнётся в 2018 году и завершится в конце 2019 года.



Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Контрольный пакет акций компании принадлежит государству.



Чистая прибыль ПАО "Газпром", относящаяся к акционерам компании, в первом полугодии 2016 года по МСФО упала на 10% до 607.16 млрд руб. Выручка от продаж (за вычетом акциза, НДС и таможенных пошлин) увеличилась на 5% до 3.064 трлн руб. Увеличение выручки от продаж в основном вызвано ростом продаж газа в Европу и другие страны.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль Газпрома по РСБУ в 2016 году выросла на 2% до 411.4 млрд руб. с 403.5 млрд руб. годом ранее. Выручка компании в 2016 году сократилась на 9% до 3.934 трлн руб. с 4.334 трлн руб., в том числе выручка от продажи газа - также на 9% до 2.66 трлн руб. с 3.054 трлн руб.











"AK&M" от 24.04.2017