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24/04/2017
17:08

Д.Медведев одобрил создание территории опережающего социально-экономического развития "Саров" в Нижегородской области

Правительство РФ одобрило создание территории опережающего социально-экономического развития "Саров" в Нижегородской области. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Определены границы ТОР "Саров", виды экономической деятельности, при которых на этой территории действует особый правовой режим предпринимательской деятельности, минимальный объём капитальных вложений резидентов.

Установлено, что в ТОР "Саров" применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны, установленная правом Евразийского экономического союза.

Создание ТОР "Саров" в 2017-2020 годах будет финансироваться за счёт внебюджетных источников.

Правительством Нижегородской области заключены соглашения о намерениях по реализации 19 инвестиционных проектов с потенциальными резидентами ТОР "Саров".

По оценке Минэкономразвития, создание ТОР "Саров" обеспечит привлечение более 10 млрд руб. инвестиций. В результате реализации инвестиционных проектов будет создано не менее 1.8 тыс. рабочих мест. Налоговые поступления в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды составят около 10 млрд руб.


"AK&M" от 24.04.2017
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