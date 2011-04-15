Д.Медведев одобрил создание территории опережающего социально-экономического развития "Саров" в Нижегородской области

Правительство РФ одобрило создание территории опережающего социально-экономического развития "Саров" в Нижегородской области. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.



Определены границы ТОР "Саров", виды экономической деятельности, при которых на этой территории действует особый правовой режим предпринимательской деятельности, минимальный объём капитальных вложений резидентов.



Установлено, что в ТОР "Саров" применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны, установленная правом Евразийского экономического союза.



Создание ТОР "Саров" в 2017-2020 годах будет финансироваться за счёт внебюджетных источников.



Правительством Нижегородской области заключены соглашения о намерениях по реализации 19 инвестиционных проектов с потенциальными резидентами ТОР "Саров".



По оценке Минэкономразвития, создание ТОР "Саров" обеспечит привлечение более 10 млрд руб. инвестиций. В результате реализации инвестиционных проектов будет создано не менее 1.8 тыс. рабочих мест. Налоговые поступления в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды составят около 10 млрд руб.





"AK&M" от 24.04.2017