Банк "ДельтаКредит" за 2016 год одобрил более 80% онлайн-заявок на ипотечные кредиты. По ним выдано более 1 млрд руб. кредитов. Об этом заявил руководитель отдела развития дистанционных услуг банка "ДельтаКредит" Игорь Дмитриев на XV Всероссийской конференции "Ипотечное кредитование в России".



И.Дмитриев, подчеркнул, что у банка есть собственная база недвижимости в новостройках. В 2017 году планируется запустить возможность удалённого 3D-просмотра квартир с моделированием интерьера в виртуальной реальности и возможностью одновременно с покупкой квартиры заказать выбранную для неё мебель. Стратегическая цель новаций - дать клиенту возможность пройти весь путь в одном окне.



По словам И.Дмитриева, аналитики банка выделяют несколько интересных новых трендов в ипотеке. Так, снижается средний возраст заёмщика: если раньше он составлял 36-40 лет, то сейчас - 31-35 лет. У 48% заемщиков есть дети, растёт доля молодых семей, берущих ипотечный кредит. У 67% заёмщиков есть высшее образование, поэтому им интересны инновации в работе банка, например, экспресс-рассмотрение заявки, загрузка сканов документов в личном кабинете, цифровая подпись, расчёт вариантов кредита онлайн.



Юбилейная XV Всероссийская конференция "Ипотечное кредитование в России", организованная Информационным агентством AK&M, состоялась 21 апреля в Москве. Главной темой мероприятия в этом году стало обсуждение цифровых технологий в ипотеке. Помимо этого, участники конференции обсудили широкий круг других вопросов: демографические тренды и их влияние на рынок ипотеки, партнерские программы банков и застройщиков, механизмы продажи жилья в рассрочку, развитие рынка арендного жилья и многое другое. В конференции принимали участие более 100 делегатов, в том числе представители IT-компаний, ипотечных агентств, строительных и девелоперских компаний, банков и страховых компаний из Санкт-Петербурга, Тюмени, Екатеринбурга, Владимира, Москвы и других городов.





"AK&M" от 24.04.2017