ГКС и HorizonSat заключили контракт на использование ёмкости спутника "Ямал-402"

ОАО "Газпром космические системы" и компания HorizonSat (ОАЭ) заключили контракт на использование ёмкости спутника "Ямал-402". Об этом говорится в сообщении ГКС.



Договорённость об этом была достигнута на прошедшей недавно в Дубаи выставке CABSAT 2017.



Арендуемый компанией HorizonSat ресурс будет использоваться для оказания услуг доступа в Интернет в странах Центральной и Восточной Африки (Демократическая Республика Конго, Центрально-Африканская Республика, Кения, Танзания и др.).



Южный луч спутника "Ямал-402" обладает хорошим покрытием этого региона, а наличие межлучевой связи с Европейским лучом позволяет использовать телепорт HorizonSat в Мюнхене, имеющий высокоскоростное подключение к европейским узлам Интернет.



ОАО "Газпром космические системы" (до конца декабря 2008 года - ОАО "Газком", ИНН 5018035691) - крупный российский оператор спутниковой связи, создал и эксплуатирует систему связи и вещания "Ямал" ("Ямал-100" (летом 2010 года был выведен из эксплуатации), "Ямал-201" и "Ямал-202"), имеет развитую наземную инфраструктуру. Четверть дохода компания получает от предоставления услуг на международном рынке.



Компания основана в 1992 году. Её основными акционерами являются Газпром (79.79%) и Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева (16.16%). Уставный капитал "Газпром космические системы" составляет 65.683 млн руб. и разделён на 656.834 тыс. обыкновенных акций номиналом 100 руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА AK&M, чистая прибыль "Газпром космические системы" по РСБУ за I квартал 2016 года выросла в 3.2 раза до 2.049 млрд руб. с 642.325 млн руб. годом ранее. Выручка увеличилась в 1.3 раза до 1.114 млрд руб. с 842.605 млн руб., валовая прибыль - на 12.1% до 433.573 млн руб. с 386.797 млн руб., прибыль до налогообложения - в 3.2 раза до 2.573 млрд руб. с 805.649 млн руб.







"AK&M" от 24.04.2017