Сбербанк с начала года по онлайн-заявкам выдал ипотечных кредитов на 2.7 млрд руб.

Сбербанк с начала 2017 года по онлайн-заявкам выдал ипотечных кредитов на 2.7 млрд руб. и число таких заявок быстро растёт. Об этом заявил начальник отдела развития жилищного кредитования управления по работе с партнёрами и ипотечного кредитования Сбербанка Алексей Трубников на XV Всероссийской конференции "Ипотечное кредитование в России".



В январе текущего года Сбербанк запустил сервис "ДомКлик", где в личном кабинете клиент может загрузить сканы документов и подать заявку на ипотеку. Физически клиент посещает банк всего раз - при подписании договора.



Юбилейная XV Всероссийская конференция "Ипотечное кредитование в России", организованная Информационным агентством AK&M, состоялась 21 апреля в Москве. Главной темой мероприятия в этом году стало обсуждение цифровых технологий в ипотеке. Помимо этого, участники конференции обсудили широкий круг других вопросов: демографические тренды и их влияние на рынок ипотеки, партнерские программы банков и застройщиков, механизмы продажи жилья в рассрочку, развитие рынка арендного жилья и многое другое. В конференции принимали участие более 100 делегатов, в том числе представители IT-компаний, ипотечных агентств, строительных и девелоперских компаний, банков и страховых компаний из Санкт-Петербурга, Тюмени, Екатеринбурга, Владимира, Москвы и других городов.





"AK&M" от 24.04.2017