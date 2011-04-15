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24/04/2017
18:02

Объединённая "Росэлектроника" создаёт новое поколение БРЭО для гражданских вертолётов

Объединённый холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" создаёт новое поколение бортового радиоэлектронного оборудования для гражданских вертолётов. Об этом сообщил Ростех.

Современная аппаратура позволит значительно снизить зависимость производителей и потребителей вертолётной техники от зарубежных комплектующих и сервисов.

В рамках импортозамещения критических элементов БРЭО специалистами рыбинского КБ "Луч", в частности, создан малогабаритный вертолетный допплеровский измеритель скорости и сноса, совмещенный с высотомером (ДИСС-ВГ). Прибор предназначен для измерения скорости, высоты и наклонной дальности летательного аппарата в полете и при зависании над местностью.

Аппаратура входит в состав автономных систем навигации, с помощью которых вертолет может автоматически держать курс, ориентироваться в условиях радиоэлектронных помех, при отсутствии спутниковой связи и сигналов традиционных навигационных систем ГЛОНАСС/GPS. Новый отечественный ДИСС автоматически определяет наклонную дальность до подстилающей поверхности и ее тип - вода, земля, лес, что полностью исключает в ряде ситуаций человеческий фактор и вероятность некоторых ошибок пилотирования.

"Сегодня рынок гражданских ДИССов и многих других элементов бортового оборудования практически полностью занят зарубежными производителями. Это означает зависимость от поставщиков импортного оборудования, комплектующих, сервисов, а также серьезно влияет на цену изделий, стоимость их эксплуатации. При этом речь идет о критически важных элементах БРЭО, влияющих на навигацию, маневрирование и безопасность полетов в целом. В военной вертолетной технике таких проблем нет, пришло время решать эти вопросы в гражданском авиастроении", - прокомментировал заместитель генерального директора АО "Росэлектроника" Арсений Брыкин, цитируемый в сообщении.

ДИСС-ВГ может быть установлен на любой тип гражданских вертолетов. Он обладает значительно уменьшенными массогабаритными характеристиками, при этом дополнительно выполняет функции высотомера. Такое сочетание позволило уменьшить количество аппаратуры на борту и оптимизировать внутреннее пространство вертолета.

В отличие от традиционных ДИССов новый прибор уменьшает зависимость экипажа от условий видимости. Он обеспечивает стабильное висение вертолета на низких высотах, повышает безопасность полета в тумане, во время дождя, снегопада, при других неблагоприятных условиях. Такие качества делают прибор оптимальным для машин, участвующих, например, в поисково-спасательных работах, тушении пожаров и т.д.

На данный момент созданы опытные образцы ДИСС-ВГ, изделие вышло на стадию сертификации.

Объединенная компания "Российская электроника" - создана в 2017 году на основе холдингов электронного кластера госкорпорации "Ростех" - "Росэлектроники" и Объединённой приборостроительной корпорации. Крупнейший в Российской Федерации разработчик и производитель средств и систем связи, автоматизированных систем управления, средств разведки и мониторинга, робототехнических комплексов, СВЧ-радиоэлектроники, вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования. Объединяет более 170 предприятий и научных организаций радиоэлектронной отрасли. Общая численность работающих - 75 тыс. человек. Продукция холдинга поставляется более чем в 30 стран мира, в том числе страны Африки, Азии, Латинской Америки, Ближнего Востока. Годовая совокупная выручка предприятий холдинга - свыше 180 млрд руб. в год.

ГК "Ростех", созданная в ноябре 2007 года, призвана содействовать российским организациям различных отраслей промышленности в разработке, производстве и реализации на внутреннем и внешних рынках высокотехнологичной продукции, в проведении прикладных исследований по перспективным направлениям развития науки и техники и во внедрении в производство передовых технологий в целях повышения уровня отечественных разработок, сокращения сроков и стоимости их создания.

"AK&M" от 24.04.2017
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