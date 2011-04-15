Газпром и ENGIE подписали меморандум о взаимопонимании. Об этом говорится в сообщении Газпрома по итогам встречи председателя правления Газпрома Алексея Миллера и генерального директора ENGIE SA Изабель Кошер.



Стороны обсудили ход и перспективы развития взаимодействия в газовой сфере. В частности, были рассмотрены вопросы реализации проекта "Северный поток — 2". Отдельное внимание было уделено поставкам российского газа во Францию. Отмечено, с 1 января по 23 апреля 2017 года они выросли на 11.4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



В рамках встречи А.Миллер и И.Кошер подписали меморандум о взаимопонимании. Документ предусматривает расширение сотрудничества Газпрома и ENGIE.



Французская компания ENGIE SA (до 2015 года — GDF SUEZ) реализует проекты в сфере разведки, добычи, переработки и сбыта природного газа, а также в области электроэнергетики.



Сотрудничество Газпрома и ENGIE охватывает такие сферы, как поставки газа, научно-техническое развитие, обучения персонала. Компании также реализуют совместные проекты в области культуры.



В 2016 году Газпром поставил во Францию 11.5 млрд куб. м газа — на 18.2% больше, чем в 2015 году.



Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Контрольный пакет акций компании принадлежит государству.



Чистая прибыль ПАО "Газпром", относящаяся к акционерам компании, в первом полугодии 2016 года по МСФО упала на 10% до 607.16 млрд руб. Выручка от продаж (за вычетом акциза, НДС и таможенных пошлин) увеличилась на 5% до 3.064 трлн руб. Увеличение выручки от продаж в основном вызвано ростом продаж газа в Европу и другие страны.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль Газпрома по РСБУ в 2016 году выросла на 2% до 411.4 млрд руб. с 403.5 млрд руб. годом ранее. Выручка компании в 2016 году сократилась на 9% до 3.934 трлн руб. с 4.334 трлн руб., в том числе выручка от продажи газа - также на 9% до 2.66 трлн руб. с 3.054 трлн руб.









"AK&M" от 24.04.2017