Дайджест газеты "Коммерсант" от 25 апреля 2017 года



КОМПЕНСАЦИЮ ОТВОЮЮТ У ЗЕМЛИ

МИНОБОРОНЫ НАШЛО СПОСОБ ЗАВЕРШИТЬ СТРОЙКИ СУ-155



Банкротство группы СУ-155 депутата Мосгордумы Михаила Балакина вынудило военных искать способы завершения объектов, недостроенных компанией. Как стало известно "Ъ", подконтрольное Минобороны ФГАУ УИСП через Агентство ипотечного жилищного кредитования готово продать часть земель, а вырученные средства направить на ликвидацию проблемных строек. Первые участки, которые могут быть реализованы на открытых торгах, находятся в Москве - это 0,32 га на улице Льва Толстого у станции метро "Парк культуры" и свыше 8 га на севере столицы.





ДОСТАВКА ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ

ALIEXPRESS УСКОРЯЕТ ПЕРЕСЫЛКУ ТОВАРОВ



Китайская торговая площадка AliExpress вводит для пользователей раздела "AliExpress Молл" доставку товаров от российских продавцов на следующий день после заказа. С появлением быстрой доставки и продажи в кредит, в том числе товаров люксовых брендов, AliExpress усилит конкуренцию с отечественными интернет-магазинами, прогнозируют эксперты.





РЕЗЕРВНЫЕ ДОЛЛАРЫ РУБЛЬ НЕ УКРЕПЛЯЮТ

ПРЕДЛОЖЕНА НОВАЯ МОДЕЛЬ ВЛИЯНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЗЕРВОВ НА ВАЛЮТНЫЕ КУРСЫ





Накопление резервных фондов и международных резервов ведет не к ослаблению номинального курса национальной валюты, как в случае с экспортом капитала, а к ее укреплению, утверждают экономисты Ву Джин Чхве из Университета Виргинии и Алан Тэйлор из Университета Калифорнии. На данных по большому массиву стран за 1975-2011 годы они демонстрируют: рост госрезервов ведет к довольно чувствительному ослаблению реального курса в странах с ограничениями на экспорт капитала - и практически не влияет на курс в странах с либеральным режимом его движения.





ДЕПУТАТАМ ВЫДЕЛЯЮТ СПЕЦПЛОЩАДИ

В ГОСДУМЕ ДОГОВАРИВАЮТСЯ О СОГЛАСОВАНИИ ВСТРЕЧ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ



Депутаты Госдумы от "Единой России" и других фракций предложили поправки к законопроекту единоросса Ирины Белых, избранной от Москвы. Они хотят выделить специальные места для проведения встреч депутатов с избирателями по аналогии с митингами - на них не будет требоваться согласование. Госпожа Белых заявила "Ъ", что у нее есть свой вариант поправок, а с предложениями коллег она не знакома.





АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН СО СВИДЕТЕЛЬСТВОМ О СОБСТВЕННОСТИ

МЭРИЯ УТОЧНЯЕТ ДЕТАЛИ ЭЛЕКТРОННОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПО СНОСУ ПЯТИЭТАЖЕК



В столичной мэрии сообщили детали плана "поквартирного" голосования жителей в "Активном гражданине", по итогам которого чиновники намерены принять решение о сносе пятиэтажек. Для голосования понадобятся паспорт, номера пенсионного свидетельства, лицевого счета плательщика ЖКУ и свидетельства о собственности - голос будет засчитан после четырехдневной проверки данных в госорганах. Часть опрошенных "Ъ" юристов говорит: у подобных опросов нет законодательного статуса, суды не примут результаты в качестве "допустимого и достоверного доказательства".





ЯСЕЛЬНАЯ ГРУППА ОБЩЕГО РЕЖИМА

ФСИН РАЗРАБОТАЕТ СТАНДАРТЫ ПРОЖИВАНИЯ МАТЕРЕЙ С ДЕТЬМИ В КОЛОНИЯХ



Перечень критериев и стандартов совместного проживания матерей с детьми в местах лишения свободы ФСИН планирует утвердить к концу апреля. Согласно предложениям Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в соцсфере, матерям должно быть обеспечено совместное круглосуточное пребывание с детьми с первого дня поступления в исправительные учреждения, размещаться они будут в специально подготовленных общежитиях, а в домах ребенка при колониях будут работать ясельные группы.





ВОЙНА НЕ ВСЕ СПИСАЛА

ВЕТЕРАН МОРСКОЙ ПЕХОТЫ ПОБЫВАЛ В УКРАИНСКОМ ПЛЕНУ МЕЖДУ СУДАМИ В РОССИИ





Как стало известно "Ъ", столичная полиция завершила расследование уголовного дела бывшего журналиста и ветерана морской пехоты 53-летнего Николая Гречишкина. В СИЗО по обвинению в особо крупном мошенничестве он попал, вернувшись в Россию после того, как власти непризнанной ЛНР в рамках минских договоренностей обменяли его на пленных украинских военнослужащих. Ранее Николай Гречишкин, имеющий благодарности от президента и министра обороны России, уже был судим за мошенничество.





СТОЯНКУ КРИТИКУЮТ БЕЗ ОСТАНОВКИ

ВЕРХОВНЫЙ СУД РАЗБЕРЕТСЯ В ПРАВИЛАХ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ



Верховный суд (ВС) рассмотрит возможность исключения из ПДД знаков, запрещающих остановку и стоянку автомобилей. Автор соответствующего иска считает, что применение данных указателей не регламентировано нормативными актами, в итоге региональные власти устанавливают знаки по своему усмотрению, чем нарушают права автовладельцев. Столичные власти говорят, что это негативно скажется на безопасности движения.





"ГУТА" РАЗМЕТИЛА "КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ"

ДЕВЕЛОПЕР ВЕРНУЛСЯ К ПЛАНАМ ЗАСТРОИТЬ БЫВШУЮ ФАБРИКУ



Спустя пять лет после согласования параметров группа "Гута" Юрия Гущина рассчитывает разморозить проект по бывшей территории фабрики "Красный Октябрь" в центре Москвы. Для строительства здесь 140 тыс. кв. м недвижимости компании потребуется инвестировать более 14 млрд руб. Заработать на ее дальнейшей реализации можно будет в несколько раз больше.





ТЕЛЕЗРИТЕЛИ ПЛОХО ВКЛЮЧАЮТСЯ

У ОПЕРАТОРОВ ПЛАТНОГО ТВ ЗАМЕДЛИЛСЯ РОСТ АБОНЕНТСКОЙ БАЗЫ



В первом квартале 2017 года российские операторы подключили всего 180 тыс. абонентов платного ТВ, что стало самым низким показателем за последние пять лет. Объем рынка в деньгах при этом упал на 3,4% к предыдущему кварталу. Компаниям уже не удастся нарастить выручку за счет новых подключений и придется конкурировать за счет расширения спектра услуг, ожидают аналитики.





МФО ОГРАНИЧИЛИСЬ В РИСКАХ

НОВЫЕ СТАНДАРТЫ РАБОТЫ МОГУТ ОТСЕЯТЬ БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ УЧАСТНИКОВ РЫНКА





В ближайшем будущем микрофинансовым организациям (МФО) придется работать в условиях жестких ограничений. Саморегулируемые организации (СРО) МФО уже подготовили и представили на согласование ЦБ стандарты по рискам и защите прав клиентов, после утверждения регулятором они станут обязательными для исполнения. По оценкам экспертов, описанные в них нормы смогут выполнить менее половины игроков.





ЗАЛОГИ РЕЙТИНГА

НА ОЦЕНКУ УСТОЙЧИВОСТИ НПФ ПОВЛИЯЮТ ДОЛГИ БЕНЕФИЦИАРОВ



Существенное влияние на рейтинг надежности негосударственных пенсионных фондов (НПФ) окажут чрезмерно агрессивная инвестиционная политика и размещение в активы связанных лиц или закредитованность их бенефициаров. Такие подходы в проекте новой методологии рейтингования НПФ обнародовало агентство "Эксперт РА". Впрочем, проект потребует доработки - в частности, более пристального внимания к структуре обязательств НПФ.





"МОДУС" ВЫЖИВАНИЯ

КРУПНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ АВТОДИЛЕР УХОДИТ К СБЕРБАНКУ



Длившееся несколько лет падение автопродаж поставило под угрозу бизнес многих российских автодилеров. Как выяснил "Ъ", один из крупнейших региональных дилерских холдингов "Модус" смог договориться о реструктуризации задолженности со структурами Сбербанка. Но в обмен на дополнительное финансирование владельцу "Модуса" Алексею Лещенко, видимо, придется передать контроль над управляющей компанией холдинга "Сбербанк Капиталу" - с опционом на обратный выкуп.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 25.04.2017