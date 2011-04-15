Дайджест газеты "Ведомости" от 25 апреля 2017 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 25 апреля 2017 года.





ЛЕНИНСКИЙ ПУТЬ



Как изменялось отношение россиян к Сталину, Ленину и другим историческим фигурам? "Левада-центр" регулярно проводит такие опросы с конца 1980-х гг.



Когда мы в конце 1980-х только начинали свои опросы, мы попросили наших респондентов назвать "самых выдающихся людей всех времен и народов". Была специально использована формулировка из еще не столь далеких тогда сталинских лет, мы хотели узнать, много ли сохранилось поклонников Сталина. Оказалось - немного. Главным символом советский жизни к 1989 году был Ленин - его назвали 72%. Вторым шел Маркс, за ним Петр I, Пушкин, Энгельс, Ломоносов; Сталин был восьмым (12%). В 1994 году мы провели повторный замер и обнаружили, что Маркс и Энгельс почти совсем лишись общественного внимания, а Ленин растерял половину своих сторонников: его назвали только 34%. Петр I набрал 41%, а Сталин неожиданно показал двукратный рост - 20%.



Такие опросы проводились регулярно. В списке 2012 года Сталин был уже N1, Ленин с Петром делили второе-третье места. К нынешнему году первенство Сталина упрочилось, а Ленин пропустил вперед не только его, но и Путина (и Пушкина). Можно сказать, что Сталин и Путин, до известной степени сблизившиеся в массовом сознании, заменили россиянам Ленина. По крайней мере суммарный счет поданных за них "голосов" (72%) именно таков, каков был у Ленина в 1989 году.





ЦБ ХОЧЕТ СНЯТЬ С ЭКСПОРТЕРОВ ТРЕБОВАНИЕ К ОФОРМЛЕНИЯ ПАСПОРТОВ СДЕЛОК ПО ЭКСПОРТНЫМ КОНТРАКТАМ, ЗАЯВИЛА РУКОВОДИТЕЛЬ ЦБ ЭЛЬВИРА НАБИУЛЛИНА





Сейчас ЦБ обязывает резидентов предоставлять подтверждающие документы и информацию, связанную с проведением валютных операций, стоимость которых превышает $50 000. В прошлом году предприниматели попросили президента Владимира Путина увеличить этот порог в два раза. Вмешался Минфин и потребовал, чтобы порог поднялся лишь до $75 000. На прошлой неделе на встрече Путина с предпринимателями гендиректор "Сплат-косметика" Евгений Демин пожаловался, что такое повышение не сильно облегчит бремя на экспортеров. Сегодня Демин уже на коллегии Минэкономразвития прямо предложил: не надо, вообще, поднимать пороги, надо просто переложить ответственность за формирование паспортов с экспортеров на банки, обслуживающие сделки: "Все понимают, что этот реестр можно сформировать фактически автоматически". Набиуллина поддержала этот подход.





СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ ОСТАЮТСЯ СТРАНОЙ С САМЫМИ ВЫСОКИМИ В МИРЕ ЕЖЕГОДНЫМИ ВОЕННЫМИ РАСХОДАМИ. РОССИЯ НА ТРЕТЬЕМ МЕСТЕ





Соединенные Штаты Америки остаются страной с самыми высокими в мире ежегодными военными расходами. В 2016 г. расходы США выросли на 1.7% по сравнению с 2015 г. и составили 611 млрд. долл.



Китай - на втором месте, но скорость его расходов снизилась. А вот Россия увеличила свои расходы и оказалась на третьем месте.





НЕФТЬ ОПУСТИЛА ДОЛЛАР ДО МИНИМУМА С ИЮЛЯ 2015 ГОДА. ЕВРО УКРЕПИЛСЯ КО ВСЕМ МИРОВЫМ ВАЛЮТАМ ПОСЛЕ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА ФРАНЦИИ





В понедельник рубль укреплялся к доллару. А к евро рубль несколько падал. Рубль укрепился к доллару в основном из-за выросших цен на нефть, тогда как динамика в паре рубль/евро - следствие предварительных итогов французских выборов,



Наступающий налоговый период (завтра российские компании-экспортеры выплатят налоги на сумму более 650 млрд руб.) и продолжающийся приток валюты на российский рынок облигаций поддерживают укрепление рубля.





"Я НЕ ХОТЕЛ ПРОВЕРЯТЬ ЧЬИ-ТО ЦИФРЫ, Я ХОТЕЛ СОЗДАВАТЬ ИХ САМ"



Если и есть в Великобритании бизнесмен, который искренне рад победе Дональда Трампа, так это гендиректор группы Ashtead Джефф Дрэббл. Американский президент обещал вложить $1 трлн в инфраструктурные проекты и отделиться стеной от Мексики. Как гласил ироничный заголовок The Sunday Times, приуроченный к выборам в США, "Строите стену? У нас есть фирма, готовая помочь"!



Ashtead сдает внаем спецтехнику и промышленное оборудование. В Великобритании она работает через "дочку" A-Plant, а США - Sunbelt. Та является крупнейшим арендодателем техники для строительных компаний США. А материнской Ashtead операции в Америке приносят 90% выручки, отмечает FT. С момента выборов в ноябре прошлого года ее акции подорожали где-то на треть - спасибо надеждам инвесторов на трампономику.



Но 57-летний Дрэббл надеется не только на американского президента. В мире меняется отношение к владению, использованию и обслуживанию вещей, объясняет он FT. На первый взгляд, огромные самосвалы и дизельные электрогенераторы - вещи, весьма далекие от входящей в моду "экономики совместного потребления" (sharing economy), к которой относятся Uber или Airbnb. Но идея, что лучше получать в распоряжение вещь, когда она нужна, нежели владеть простаивающим оборудованием, оказалась популярной и у компаний, рассуждает Дрэббл: "Люди больше не хотят владеть вещами. Они будут брать их в собственность, если это окажется самым дешевым и надежным способом". Ashtead предлагает во временное пользование совершенно разнообразное оборудования, от средств термической обработки одежды и постельных принадлежностей для борьбы с клопами и бетономешалок до инерционных глайдеров - они используют для движения морские волны и способны годами в автономном плавании исследовать океан, собирая информацию для нефтяных компаний.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 25.04.2017