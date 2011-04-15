Becton Dickinson готовится к покупке Bard за $24 млрд

Компания Becton Dickinson, работающая в сегменте медицинских технологий, заключила соглашение о приобретении производителя медицинского оборудования Bard. Об этом сообщает Financial Times.



Стоимость сделки составит $24 млрд. В настоящее время покупатель активно привлекает заёмный капитал для финансирования сделки.



Схема сделки предполагает, что половина суммы будет оплачена наличными и заёмными денежными средствами, вторая половина новыми акциями. Becton Dickinson намеревается привлечь $10 млрд, продать акции и конвертируемые в акции ценные бумаги на $4.5 млрд для финансирования денежной составляющей сделки. Кроме того, в пользу акционеров Bard будут выпущены новые акции Becton Dickinson на сумму около $8 млрд.



За каждую акцию Bard Becton Dickinson предлагает $222.93 деньгами и 0.5077 своей акции. Таким образом, общая стоимость составляет $317 за акцию, что на четверть выше котировок акций Bard на конец прошлой недели.



Стоимость сделки превышает половину капитализации Becton Dickinson ($39 млрд на момент закрытия торгов на прошлой неделе).



Для Becton Dickinson это второе крупное поглощение за последние три года после покупки CareFusion в 2015 году за $12.2 млрд.



Becton Dickinson отметила, что приобретение Bard позволит расширить предложение товаров в различных сегментах, включая лекарства для онкологии и хирургии. Кроме того, компания ожидает немедленного увеличения дохода на акцию и экономии издержек в сумме $300 млн в год к 2020 году.



По завершении сделки, которое ожидается осенью этого года, акционерам Bard будет принадлежать приблизительно 15% объединённой компании.



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