Максимальная ставка по рублёвым вкладам в крупнейших банках РФ во второй декаде апреля выросла до 7.94% годовых

Максимальная ставка по рублёвым вкладам в крупнейших банках РФ во второй декаде апреля выросла до 7.94% с 7.8% годовых в первой декаде. Об этом свидетельствуют данные Банка России.



В третьей декаде марта ставка составила 8.02%, во второй и первой - 8.05%.



Максимальная ставка по рублёвым вкладам в крупнейших банках РФ за последние несколько лет была зафиксирована во второй декаде декабря 2014 года. Тогда ставка достигла 15.31% годовых вслед за решением Банка России об увеличении ключевой ставки до 17% с 10.5% годовых.



Информация по размеру ставки подготовлена на основе данных Сбербанка, ВТБ, ВТБ 24, Райффайзенбанка, Газпромбанка, Бинбанка, Альфа-банка, Россельхозбанка, Банка "ФК "Открытие" и Промсвязьбанка.





"AK&M" от 25.04.2017