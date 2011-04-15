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25/04/2017
11:34

Unilever приобретёт компанию Sir Kensington’s

Международный производитель потребительских товаров Unilever приобретёт компанию Sir Kensington’s. Об этом говорится в пресс-релизе Unilever.

Сумма сделки не разглашается.
Sir Kensington’s была основана в 2010 году. Она занимается производством приправ и соусов, в частности, майонезов и кетчупов.

Компания Unilever является поставщиком потребительских товаров повседневного спроса, работающая более чем в 100 странах и поставляющий свою продукцию в 190 стран мира. В компании 173 тыс. сотрудников. Среди торговых марок Unilever есть, например, такие бренды, как Knorr, Hellmann's, Lipton, Dove, Vaseline, Omo, Cif, Signal и Domestos. Выручка Unilever за 2016 год сократилась на 1% до 52.7 млрд евро, операционный доход - на 3.8% до 7.8 млрд евро.



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