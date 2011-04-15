Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

25/04/2017
11:39

Alitalia может быть распродана по частям

Итальянская авиакомпания Alitalia может быть распродана по частям, если не будет найден один покупатель на все активы компании. Об этом пишет газета Il Messaggero, сообщая об отказе работников компании поддержать план по спасению компании.

Голосование среди сотрудников продолжалось в течение четырёх дней. Сразу после получения отрицательного отзыва о предложенной антикризисной программе по итогам голосования, глава профсоюза обратился к банкам и инвесторам с просьбой подготовить новый план, который гарантирует будущее существование компании, сообщает AP.

Как напоминает "Коммерсант", руководство итальянской авиакомпании Alitalia, контрольный пакет которой принадлежит Etihad Airways, достигло предварительной договоренности с ведущими профсоюзами по положениям плана по выводу перевозчика из финансового кризиса. Стороны договорились о сокращении не 2 тыс., а 1.7 тыс. сотрудников с уменьшением зарплаты персонала на 8% вместо объявленных ранее 30%.

AK&M "Рынок слияний и поглощений"

Все новости Рынка Слияний и Поглощений ...
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100