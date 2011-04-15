Итальянская авиакомпания Alitalia может быть распродана по частям, если не будет найден один покупатель на все активы компании. Об этом пишет газета Il Messaggero, сообщая об отказе работников компании поддержать план по спасению компании.



Голосование среди сотрудников продолжалось в течение четырёх дней. Сразу после получения отрицательного отзыва о предложенной антикризисной программе по итогам голосования, глава профсоюза обратился к банкам и инвесторам с просьбой подготовить новый план, который гарантирует будущее существование компании, сообщает AP.



Как напоминает "Коммерсант", руководство итальянской авиакомпании Alitalia, контрольный пакет которой принадлежит Etihad Airways, достигло предварительной договоренности с ведущими профсоюзами по положениям плана по выводу перевозчика из финансового кризиса. Стороны договорились о сокращении не 2 тыс., а 1.7 тыс. сотрудников с уменьшением зарплаты персонала на 8% вместо объявленных ранее 30%.



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