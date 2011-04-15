Ингосстрах застраховал флот, членов экипажей и пассажиров Столичной судоходной компании

СПАО "Ингосстрах" застраховало флот, членов экипажей и пассажиров ООО "Столичная судоходная компания" (ССК). Об этом говорится в сообщении Ингосстраха.



В рамках 3-х договоров осуществляется страхование гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами (ОСГОП), ответственности судовладельца перед третьими лицами, а также страхование членов экипажей от несчастного случая (НС).



Согласно действующему законодательству лимиты ответственности по ОСГОП составляют не менее 2.025 млн руб. на случай гибели пассажира, 2 млн руб. на случай причинения вреда здоровью и 23 тыс. руб. на случай причинения вреда имуществу. Закон об ОСГОП действует с 2013 года и распространяется на всех перевозчиков, кроме такси.



В дополнение к ОСГОП заключен договор коллективного страхования от несчастных случаев для экипажей судов ССК. Страховые суммы составляют 1 млн руб. в случае гибели или утраты трудоспособности и до 500 тыс. руб. в случае получения травмы. Общее количество застрахованных - 185 человек.



Третья программа направлена на защиту имущественных интересов страхователя, связанных с его обязательствами по компенсации ущерба третьим лицам в рамках страхового случая. На страхование заявлено 28 пассажирских судов с общим лимитом ответственности 58.339 млн руб. Покрытие включает в себя страхование ответственности при столкновении с другими судами, за утрату/повреждение имущества, загрязнение водных путей, страхование расходов, связанных с действиями по удалению останков кораблекрушения, случаями предъявления к страхователю требований со стороны госорганов, а также страхование расходов, связанных с предотвращением/уменьшением убытков и расследованием обстоятельств страхового случая.



"Основным приоритетом в деятельности любой транспортной компании является обеспечение безопасности перевозки пассажиров. В среднем ежегодно на наших судах мы перевозим от 400 тыс. и более человек. Мы строго соблюдаем положенные законодательные нормы, внимательно следим за техническим состоянием наших судов и в обязательном порядке страхуем возможные риски у надежных страховщиков", - отметил генеральный директор Столичной судоходной компании Роман Крылов, цитируемый в сообщении.



Ингосстрах работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года. Компания занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний по сумме страховых взносов по добровольному страхованию, иному, чем страхование жизни.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 25.04.2017