Сбербанк и ВТБ24 с 26 апреля продавать облигации федерального займа для физлиц

Сбербанк и ВТБ24 с 26 апреля 2017 года начнут продавать облигации федерального займа для физических лиц (ОФЗ-н). Об этом говорится в сообщении Минфина.



Объём выпуска составляет 15 млрд руб. Он включает 15 млн ценных бумаг номиналом 1 тыс. руб. каждая. Дата окончания размещения облигаций - 25 октября 2017 года. Ставка первого купона составит 7.5% годовых, второго - 8%, третьего - 8.5%, четвёртого - 9%, пятого 10%, шестого - 10.5%. Дата погашения облигаций - 29 апреля 2020 года.



На 26-28 апреля 2017 года цена размещения ОФЗ-н выпуска N 53001RMFS устанавливается равной 100% от номинальной стоимости. В случае приобретения облигаций в дату начала размещения доходность к погашению составит 9.02% годовых до вычета комиссионого вознагражения агента.



Тип облигаций - именные. Форма выпуска облигаций - документарная с обязательным централизованным хранением. Круг потенциальных владельцев: совершеннолетние граждане РФ, а также ВТБ 24 и Сбербанк, заключившие с эмитентом соглашения об осуществлении агентских функций по размещению, выкупу, обслуживанию и погашению выпусков облигаций, юридические лица, входящие в группу лиц агента. Размещение облигаций осуществляют агенты.



Минимальное количество облигаций, доступных для приобретения одним физлицом по каждому поручению, поданному агенту - 30 ценных бумаг. Максимальное количество облигаций, которым может владеть одно физлицо - 15 тыс. ценных бумаг.



Физлица вправе предъявить облигации к выкупу эмитентом через агентов в любой день до даты погашения облигаций в соответствии с условиями.



Обращение облигаций на вторичном рынке, включая заключение сделок с облигациями между агентами, не допускается, за исключением выкупа облигаций агентом и передачи облигаций в наследство физическим лицам. Приобретение облигаций третьими лицами в интересах владельцев и (или) по их поручению не допускается. Приобретение облигаций на индивидуальный инвестиционный счет не допускается.



Облигации могут быть переданы в порядке наследования в соответствии с законодательством РФ о наследовании. Проведение между владельцами операций с облигациями не допускается, за исключением случаев, предусмотренных условиями. Залог облигаций не допускается.



В случае применения к владельцу процедуры банкротства, облигации могут быть предъявлены к выкупу. Владельцы облигации имеют право на предъявление облигаций к выкупу эмитентом через агента.



Для приобретения облигаций потенциальным владельцам следует обратиться к одному из агентов, заключить с ним брокерский и депозитарный договоры (в случае их отсутствия) и дать поручение агенту на приобретение облигаций.



"AK&M" от 25.04.2017