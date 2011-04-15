Пассажиропоток Аэрофлота в I квартале вырос на 12.6% до 7.015 млн

Пассажиропоток ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" в I квартале 2017 года вырос на 12.6% до 7.015 млн по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Об этом говорится в сообщении Росавиации.



Пассажирооборот увеличился на 12% до 20.059 млрд пассажирокилометров, занятость пассажирских кресел - на 1.2 процентного пункта до 77.7%.



Перевозки грузов и почты за этот период выросли на 45.3% до 48.831 тыс. т, грузооборот - на 44.8% до 226.15 млн тоннокилометров, коммерческая загрузка - на 2.8 п. п. до 63.4%.



ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (ИНН 7712040126) - крупнейший российский авиаперевозчик, на его долю приходится 39% международного и 11% внутреннего рынка авиаперевозок. Контрольным пакетом акций (51.17%) владеет государство. Парк Аэрофлота состоит из самолётов Ту-134, Ту-154, Ил-96, А319, А320, А321, А330, Б767.



Пассажиропоток Аэрофлота в январе-феврале 2017 года вырос на 13.1% до 4.51 млн по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.



Чистая прибыль группы "Аэрофлот" по МСФО в 2016 году составила 38.826 млрд руб. против убытка в 6.494 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 19.44% до 495.88 млрд руб. с 415.173 млрд руб., прибыль от операционной деятельности - на 43.41% до 63.254 млрд руб. с 44.107 млрд руб., прибыль до налогообложения составила 53.281 млрд руб. против убытка в 1.56 млрд руб. за 2015 год. Показатель EBITDA увеличился на 32.9% до 78.004 млрд руб. с 58.703 млрд руб., рентабельность по EBITDA - на 1.6 п.п. до 15.7%.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль Аэрофлота по РСБУ за 2016 год составила 30.617 млрд руб. против убытка в 18.928 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 16.81% до 427.901 млрд руб. с 366.307 млрд руб., прибыль от продаж - на 7.63% до 12.87 млрд руб. с 11.957 млрд руб., прибыль до налогообложения составила 42.081 млрд руб. против убытка в 17.457 млрд руб. за 2015 год.





"AK&M" от 25.04.2017