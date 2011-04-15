Роснефть планирует выплатить дивиденды за 2016 год в размере 63.4 млрд руб. из расчёта 5.98 руб. на акцию

Совет директоров Роснефти рекомендовал выплатить дивиденды в размере 5.98 руб. на акцию, что соответствует 35% чистой прибыли по МСФО. Об этом говорится в сообщении компании.



Общая сумма средств, которая будет направлена ПАО "НК "Роснефть" на выплату дивидендов, составит 63.4 млрд руб.



Совет директоров принял решение провести годовое собрание акционеров НК "Роснефть" в Сочи 22 июня 2017 года. Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, определено 28 мая 2017 года (конец операционного дня).



В качестве аудитора бухгалтерской отчётности за 2017 год по российским стандартам и консолидированной финансовой отчётности по МСФО совет директоров рекомендовал ООО "Эрнст энд Янг", одновременно определив размер оплаты услуг аудитора.



ПАО НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшим акционером компании является государственный Роснефтегаз.



Чистая прибыль Роснефти в 2016 году по МСФО упала на 49% до 181 млрд руб. с 355 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации упала на 3.1% до 4.988 трлн руб. с 5.15 трлн руб. При этом показатель EBITDA вырос 2.7% и составил 1.278 трлн руб., маржа EBITDA - на 1.2 п.п до 25%.





"AK&M" от 25.04.2017