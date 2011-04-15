ВТБ24 за первый день выплатил около трети страхового возмещения вкладчикам Росэнергобанка

ВТБ24 как банк-агент АСВ выплатил около 5 млрд руб. вкладчикам Росэнергобанка, что составляет примерно 30% от общего объёма выплат. Около 40% средств клиенты оставляют в ВТБ24, говорится в сообщении банка.



ВТБ24 осуществляет выплату возмещения по вкладам (счетам), в том числе открытым для осуществления предпринимательской деятельности в следующих городах: Москва, Санкт-Петербург, Астрахань, Архангельск, Уфа, Самара, Воронеж, Саратов, Новороссийск, Краснодар, Казань, Ярославль, Пермь, Ставрополь, Ростов-на-Дону, Сочи, пгт. Красная Поляна.



Банк выплачивает страховое возмещение вкладчикам, чьи фамилии начинаются с А-Л. Исключение составляет пгт. Красная Поляна: в данном населённом пункте возмещение выплачивается всем клиентам (независимо от первой буквы фамилии) только по вкладам, открытым для осуществления предпринимательской деятельности.



Ожидается, что в ВТБ24 могут обратиться около 21.6 тыс. вкладчиков Росэнергобанке, а общий объём выплат составит 16.8 млрд руб.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ Группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



Основным акционером является Российская Федерация, которой в лице Росимущества и Министерства финансов принадлежит 60.9348% голосующих акций, или 45.01% (с учётом ГК "Агентство по страхованию вкладов" - 92.23%) от уставного капитала банка.



Чистая прибыль ВТБ в 2016 году по МСФО выросла до 51.6 млрд руб. с 1.7 млрд руб. годом ранее. Чистые процентные доходы ВТБ в 2016 составили 415 млрд руб.



"AK&M" от 25.04.2017