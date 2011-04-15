Mail.ru Group инвестирует $100 млн в разработчиков игр

Mail.ru Group запускает новое подразделение Mail.ru Games Ventures, основной задачей которого станут инвестиции в разработчиков и издателей компьютерных игр. Об этом сообщает газета "Ведомости".



В ближайшие два года компания планирует инвестировать $100 млн как в российские, так и в международные проекты, сообщает газета со ссылкой на управляющего партнёра подразделения Илью Карпинского.



Отмечается, что в первую очередь компания интересуется мобильными играми, которые являются самым растущим сегментом рынка, однако готова инвестировать в игры для персональных компьютеров и игровых консолей в том случае, если появятся интересные проекты.



По словам И.Карпинского, Mail.ru Games Ventures не только будет финансировать разработчиков, но и помогать им с инфраструктурой — предоставлять доступ к внутренним ресурсам и сервисам холдинга.



Mail.Ru Group, международный бренд My.com (листинг с 5 ноября 2010 года, основана в 1998 году) - одна из крупнейших интернет-компаний в Европе. В рамках стратегии communitainment Mail.Ru Group развивает единую интегрированную платформу коммуникационных и развлекательных интернет-сервисов. Компании принадлежат почтовый сервис, один из крупнейших порталов в рунете, крупнейшие русскоязычные социальные сети: ВКонтакте, Одноклассники и Мой Мир, два мессенджера: Агент Mail.Ru и ICQ, а также портфолио крупнейших онлайн-игр. Кроме того, Mail.Ru Group принадлежат миноритарные доли в ряде интернет-компаний России, Украины и Израиля, а также пакет акций Qiwi (1.31%).



Mail.Ru Group Limited - холдинговая компания для ряда дочерних компаний, включая российские операционные компании.



Чистая прибыль Mail.Ru Group Limited в 2016 году выросла на 29.3% до 12.82 млрд руб. Совокупная сегментная выручка компании увеличилась на 14.8% до 42.751 млрд руб.







AK&M "Рынок слияний и поглощений"