АЛРОСА планирует выплатить дивиденды на 65.76 млрд руб.

Наблюдательный совет АК "АЛРОСА" утвердил рекомендации по распределению чистой прибыли общества за 2016 год. Об этом говорится в сообщении компании.



Акционерам рекомендовано направить на выплату дивидендов 65.769 млрд руб. из расчёта 8.93 руб. на одну акцию номиналом 0.5 руб. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, является 20 июля 2017 года.



Годовое собрание акционеров АЛРОСА состоится 30 июня 2017 года. Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составляется на основании данных реестра на 6 июня 2017 года.



Выручка за 2016 год увеличилась на 41% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года и составила 317.1 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 49% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года до 176.4 млрд руб., маржа EBITDA составила 56%.



АК "АЛРОСА" (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).



Чистая прибыль компании "АЛРОСА" за 2016 год по МСФО выросла в четыре раза до 133.5 млрд руб. Выручка за 2016 год увеличилась на 41% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года и составила 317.1 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 49% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года до 176.4 млрд руб.



"AK&M" от 25.04.2017