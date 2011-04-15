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25/04/2017
16:26

Группа ЛСР 26 апреля планирует начать размещение облигаций 001Р на 5 млрд руб.

ПАО "Группа ЛСР" 26 апреля планирует начать размещение облигаций 001Р на 5 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании.

Выпуск включает 5 млн ценных бумаг номиналом 1 тыс. руб. Идентификационный номер, присвоенный выпуску, - 4B02-02-55234-E -001P от 20 апреля 2017 года.

ПАО "Группа ЛСР" (ИНН 7838360491), основанная в 1993 году, занимается производством стройматериалов, строительством и девелопментом в сфере недвижимости. В неё входят предприятия по производству керамического кирпича, газобетона, нерудных строительных материалов, товарного бетона, железобетонных изделий, а также по строительству крупнопанельного жилья. Основным владельцем компании является Андрей Молчанов.

Прибыль ПАО "Группа ЛСР" по МСФО за 2016 год упала на 14% до 9.163 млрд руб. с 10.646 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 13% до 98.072 млрд руб. с 86.83 млрд руб., показатель EBITDA - на 4% до 19.298 млрд руб. с 18.632 млрд руб., операционная прибыль - на 2% до 14.031 млрд руб. с 13.763 млрд руб.

По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "Группа ЛСР" по РСБУ за январь-сентябрь 2016 года упала в 49.2 раза до 96.51 млн руб. с 4.699 млрд руб. годом ранее. Выручка упала в 3 раза до 3.38 млрд руб. с 10.531 млрд руб., валовая прибыль - в 2.1 раза до 1.534 млрд руб. с 3.192 млрд руб. Прибыль до налогообложения сократилась до 34.402 млн руб. с 4.59 млрд руб.


"AK&M" от 25.04.2017
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