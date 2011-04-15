Росинтер заключил ряд соглашений с ВТБ о предоставлении кредитов на 1.775 млрд руб.

ООО "Росинтер Ресторантс" заключило ряд соглашений с банком ВТБ о предоставлении кредитов на общую сумму 1.775 млрд руб. и об изменении условий по текущему кредитному договору на 570 млн руб. Об этом говорится в сообщении компании.



Данные соглашения предусматривают срок погашения кредитов в течение 7 лет. Стоимость кредита - ключевая ставка ЦБ +1% (на сегодняшний день 10.75% годовых).



Привлечённые средства компания предполагает направить частично на рефинансирование текущего долга, а также на реализацию стратегии развития бизнеса: открытие новых ресторанов и кофеен под ключевыми брендами "IL Патио", "Шикари", TGI FRIDAYS и Costa Coffee как в городах, так и на транспортных узлах, и обновление существующих активов.



Совокупный кредитный портфель Росинтера не превысит 2.7 млрд руб. в среднесрочной перспективе.



ПАО "Росинтер Ресторантс Холдинг" - лидирующий оператор в сегменте семейных ресторанов (casual dining restaurants) в России и СНГ, который управляет более 380 предприятиями в различных городах России, СНГ и Центральной Европы, включая страны Балтии. В состав сети входит более 350 семейных ресторанов, в том числе рестораны, работающие на основе договоров франчайзинга, и кофейни Costa Coffee. Компания предлагает блюда итальянской, японской и американской кухни в ресторанах, работающих под собственными товарными знаками "IL Патио" и "Планета Суши" и под товарным знаком TGI FRIDAYS, используемым по системе франчайзинга. Росинтер также развивает и управляет по системе франчайзинга сетью кофеен Costa Coffee.



Чистый убыток ПАО "Росинтер Ресторантс Холдинг" по МСФО за первое полугодие 2016 года сократился на 49.9% до 188.181 млн руб. с 375.672 млн руб. годом ранее. Выручка снизилась на 6.5% до 3.564 млрд руб. с 3.813 млрд руб., валовая прибыль - на 4.9% до 403.351 млн руб. с 424.029 млн руб., убыток до налогообложения - на 52.6% до 206.19 млн руб. с 435.06 млн руб.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ Группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



Основным акционером является Российская Федерация, которой в лице Росимущества и Министерства финансов принадлежит 60.9348% голосующих акций, или 45.01% (с учётом ГК "Агентство по страхованию вкладов" - 92.23%) от уставного капитала банка.



Чистая прибыль ВТБ в 2016 году по МСФО выросла до 51.6 млрд руб. с 1.7 млрд руб. годом ранее. Чистые процентные доходы ВТБ в 2016 составили 415 млрд руб.



"AK&M" от 25.04.2017