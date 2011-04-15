В.Путин запустил испытания морских двигателей в Рыбинске

Ростех ввёл в эксплуатацию первый в России сборочно-испытательный комплекс газотурбинных агрегатов (ГТА) для морских программ на базе рыбинского предприятия НПО "Сатурн", входящего в состав Объединённой двигателестроительной корпорации. В рамках визита на предприятие, Президент России Владимир Путин дал старт испытаниям ГТА, говорится в сообщении Ростеха.



Развитие российской базы морского газотурбостроения реализуется в рамках программы импортозамещения. Одна из важнейших задач проекта - создать испытательную базу для проведения всех видов тестирования корабельных агрегатов с имитацией реальных условий эксплуатации. Кроме этого сборочно-испытательный комплекс будет служить реализации опытно-конструкторских работ, технологического перевооружения и подготовки производства корабельных ГТА. Сметная стоимость строительства - более 6.7 млрд руб.



"Сегодня предприятия Ростеха обладают всеми компетенциями по разработке судовых двигателей и имеют в линейке перспективных изделий опытные образцы по этому направлению. Открытие комплекса позволит наладить производство и обслуживание силовых установок для Военно-морского флота Российской Федерации к 2018 году. Технологические решения, заложенные при проектировании объекта, позволяют испытывать корабельные агрегаты более чем 20 различных конфигураций", - отметил генеральный директор Госкорпорации Ростех С.Чемезов, цитируемый в сообщении.



Основу сборочно-испытательного комплекса составляют два стенда: первый - мощностью до 15 МВт, второй - до 40 МВт. При этом возможно проводить испытания как всей энергетической установки, так и ее составных частей. К примеру, дизель-газотурбинный агрегат включает в себя дизельный двигатель, газотурбинный двигатель, корабельный редуктор, локальные системы управления. Одной из особенностей уникального комплекса является максимальная автоматизация рабочих процессов, в частности, система сбора измерительной информации.



В данный момент на новом объекте стартовали предъявительские испытания агрегата М35Р-1, который применяется в составе крупнейшего в мире корабля на воздушной подушке в качестве привода ходового воздушного винта. Агрегат включает в себя двигатель М70ФРУ-2, редуктор, соединяющие их трансмиссии, систему управления). Особенность М70ФРУ-2 - увеличенные показатели эффективности и межремонтного ресурса по сравнению с применяемыми ранее аналогами. И агрегат, и двигатель являются разработкой НПО "Сатурн".



ГК "Ростех", созданная в ноябре 2007 года, призвана содействовать российским организациям различных отраслей промышленности в разработке, производстве и реализации на внутреннем и внешних рынках высокотехнологичной продукции, в проведении прикладных исследований по перспективным направлениям развития науки и техники и во внедрении в производство передовых технологий в целях повышения уровня отечественных разработок, сокращения сроков и стоимости их создания.



"AK&M" от 25.04.2017