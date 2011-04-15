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25/04/2017
17:03

Немецкий фармпроизводитель Fresenius приобретёт Akorn за $4.3 млрд

Немецкая фармацевтическая компания Fresenius 24 апреля объявила о заключении соглашения относительно приобретения американского производителя дженериков Akorn. Об этом сообщает Financial Times.

Сумма покупки составит примерно $4.3 млрд, не считая расходов по погашению долга Akorn, который Fresenius примет на себя.

Fresenius заплатит $34 за акцию и выплатит задолженность Akron, которая на текущий момент составляет примерно $450 млн. Для финансирования сделки будут использованы долговые инструменты, номинированные в евро и долларах США.

По оценкам, синергия расходов и роста в результате сделки в среднесрочной перспективе составит около $100 млн в год до вычета налогов. Fresenius ожидает повышения уровня чистых доходов в следующем году, а также благоприятных эффектов от сделки с 2019 года и далее, в том числе в плане интеграционных издержек.

Ожидается, что сделка будет завершена в начале 2018 года после получения разрешения контролирующих органов.

Fresenius также объявила о планах приобрести бизнес производства биоаналогов у Merck за 170 млн евро с оплатой денежными средствами в момент сделки и до 500 млн евро поэтапно по результатам достижения определённых ориентиров развития бизнеса.

Fresenius - немецкая фармацевтическая компания, специализирующаяся на производстве стерильных медицинских препаратов для введения при помощи инъекций.

Akorn - американский производитель безрецептурных назальных спреев и глазных капель. В 2017 году выручка компании ожидается на уровне $1.01-1.06 млрд.

AK&M "Рынок слияний и поглощений"

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