ТМК разместила выпуск биржевых облигаций БО-06 объёмом 5 млрд руб. под 9.75% годовых.

ПАО "Трубная металлургическая компания" сегодня, 25 апреля 2017 года, разместила на Московской Бирже выпуск биржевых облигаций БО-06 объёмом 5 млрд руб. Об этом говорится в сообщении ТМК.



Выпуск предусматривает выплату полугодовых купонов и оферту через три года с даты размещения. Ставка купона составила 9.75% годовых.



Организаторами размещения выступили Альфа-Банк, Атон, ВТБ Капитал и Совкомбанк. Агент по размещению — ВТБ Капитал.



"ТМК постоянно работает над улучшением структуры долгового портфеля. Наши приоритеты — это снижение расходов на обслуживание долга и увеличение срока его погашения. Мы довольны результатами размещения: объём спроса существенно превысил объём эмиссии", — отметил замгендиректора по стратегии и развитию ТМК Владимир Шматович.



ПАО "Трубная металлургическая компания" (ИНН 7710373095) входит в тройку лидеров мирового трубного бизнеса. Производственные мощности ТМК составляют более 6 млн т трубной продукции в год и расположены в России, США, Румынии и Казахстане. Основным бенефициаром ТМК является Дмитрий Пумпянский.



Доля ТМК в сегменте премиальных резьбовых соединений на рынке РФ по итогам 2016 года составила 76%.



Чистая прибыль Трубной меткомпании за 2016 год по МСФО составила $166 млн. Выручка за 2016 год сократилась до $338 млн, что на 19% ниже показателя за предыдущий год; скорректированный показатель EBITDA снизился на 19% до $530 млн.





"AK&M" от 25.04.2017