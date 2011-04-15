Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

25/04/2017
17:16

Российское станкостроение в I квартале продемонстрировало положительную динамику

Российское станкостроение в I квартале 2017 года также продемонстрировало положительную динамику. Об этом говорится в очередном выпуске бюллетеня Информационного агентства AK&M "Отрасли российской экономики: производство, финансы, ценные бумаги", посвящённом машиностроению.

Сильнее всего выросло производство металлорежущих станков - на 18.4%. Мартовский уровень выпуска этой продукции оказался самым высоким за все прошедшие месяцы 2017 года. Но в немалой степени такой рост был обусловлен эффектом низкой базы прошлого года. Во всяком случае, если сравнивать со среднемесячным уровнем производства в 2007 году, по отношению к нему выпуск металлорежущих станков в марте текущего года сократился почти на 18%.

То же самое можно сказать в отношении деревообрабатывающих станков. Их выпуск вырос на 6.8% по сравнению с январём-мартом 2016 года, но при этом оказался значительно ниже уровней предыдущих трех лет (см. рисунок 1.4). В то же время существенный спад по итогам I квартала отмечен в производстве кузнечнопрессовых машин (на 17.4%).

Подробную информацию можно получить в бюллетене "Отрасли российской экономики: производство, финансы, ценные бумаги" N 1220.


"AK&M" от 25.04.2017
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100