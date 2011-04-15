Российское станкостроение в I квартале продемонстрировало положительную динамику

Российское станкостроение в I квартале 2017 года также продемонстрировало положительную динамику. Об этом говорится в очередном выпуске бюллетеня Информационного агентства AK&M "Отрасли российской экономики: производство, финансы, ценные бумаги", посвящённом машиностроению.



Сильнее всего выросло производство металлорежущих станков - на 18.4%. Мартовский уровень выпуска этой продукции оказался самым высоким за все прошедшие месяцы 2017 года. Но в немалой степени такой рост был обусловлен эффектом низкой базы прошлого года. Во всяком случае, если сравнивать со среднемесячным уровнем производства в 2007 году, по отношению к нему выпуск металлорежущих станков в марте текущего года сократился почти на 18%.



То же самое можно сказать в отношении деревообрабатывающих станков. Их выпуск вырос на 6.8% по сравнению с январём-мартом 2016 года, но при этом оказался значительно ниже уровней предыдущих трех лет (см. рисунок 1.4). В то же время существенный спад по итогам I квартала отмечен в производстве кузнечнопрессовых машин (на 17.4%).



Подробную информацию можно получить в бюллетене "Отрасли российской экономики: производство, финансы, ценные бумаги" N 1220.





"AK&M" от 25.04.2017