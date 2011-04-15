В Курской области в 2016 году работало 25 госпрограмм, на которые было направлено 67 млрд руб.

Губернатор Курской области Александр Михайлов провёл заседание администрации Курской области. Об этом говорится в сообщении Управления информационного обеспечения Комитета информации и печати Курской области.



Председатель комитета по экономике и развитию Курской области Юлия Типикина отчиталась о выполнении государственных программ Курской области за 2016 год. В прошлом году в регионе работало 25 госпрограмм по таким приоритетным направлениям, как новое качество жизни, инновационное развитие и модернизация экономики, эффективное государство.



Из всех источников финансирования на эти цели направлено более 67 млрд руб. Наибольший объем средств из областного бюджета распределен среди пяти государственных программ, касающихся социальной поддержки граждан, развития образования, здравоохранения, сельского хозяйства, обеспечения перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения. Подавляющее большинство программных мероприятий выполнено в полном объёме.



Подробнее о том, как строилась работа в рамках подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Курской области", участников заседания проинформировал председатель регионального комитета потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Михаил Аксенов.



Малый и средний бизнес в регионе представляют свыше 40 тыс. хозяйствующих субъектов. На их поддержку в рамках подпрограммы в 2016 году израсходовано более 107 млн руб. Субсидии получили 105 бизнесменов, создано 305 новых рабочих мест. Еще 432 рабочих места образовано участниками льготного финансирования. В течение года малому бизнесу предоставлено 132 микрозайма на 175.3 млн руб., 33 поручительства на 94.2 млн руб.



В том числе и благодаря этому объём инвестиций, направленных субъектами малого и среднего бизнеса - получателями господдержки на модернизацию производства увеличился в 1.5 раза, оборот продукции - в 1.4 раза. В целом прирост оборота субъектов малого и среднего предпринимательства составил 3.8%.





"AK&M" от 25.04.2017