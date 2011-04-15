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25/04/2017
18:30

Оргкомитет обсудил концепцию Среднерусского экономического форума - 2017

Оргкомитет обсудил концепцию Среднерусского экономического форума - 2017. Об этом говорится в сообщении Управления информационного обеспечения Комитета информации и печати Курской области.

Заседание прошло под руководством первого заместителя губернатора Курской области Александра Зубарева.

Темой уже шестого по счёту форума, который в июне 2017 года в преддверии Коренской ярмарки вновь пройдёт в Курске, станет "Современная экономика в цифровом пространстве". Партнёром администрации Курской области в его подготовке является информационное агентство AK&M.

Форум начнёт работу с открытия выставки, где планируется представить высококонкурентную продукцию, выпускаемую ведущими предприятиями и организациями Курской области и других регионов, в том числе, комплекс "Безопасный город", космические программы, реализуемые в вузах, и другие передовые наработки во всех отраслях экономики и социальной сферы. По традиции, свои инновационные проекты и идеи презентуют молодые учёные и студенты вузов.

На пленарном заседании форума обсудят перспективы цифровизации экономики Центра России, вовлечённости регионов в формирование информационного общества, направления национальной политики по развитию цифровой экономики, роли в ней государства и многие другие вопросы.

Обсуждение темы будет продолжено в ходе шести тематических модулей, затрагивающих наиболее актуальные вопросы по выбранным направлениям. Это "Цифровизация в системе государственного управления. Электронная инфраструктура", "Новая архитектура поддержки малого и среднего предпринимательства", "Внедрение информационных технологий в промышленности и агропромышленном комплексе". ""Точное земледелие" в сельском хозяйстве Черноземья". "Электронная торговля для реального сектора", "Цифровые технологии в финансовой и банковской сфере. Безналичный мир", "Роль молодежи в цифровой экономике. Состязание проектов молодых учёных и предпринимателей", "Социальные проекты в цифровом пространстве".

Ведущим пленарной дискуссии выступит известный публицист и телеведущий Александр Архангельский.


"AK&M" от 25.04.2017
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