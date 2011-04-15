Дайджест газеты "Ведомости" от 26 апреля 2017 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 26 апреля 2017 года.





ЦЕНТРИЗБИРКОМ ПРЕДПОЧИТАЕТ МАРКИ



Элла Памфилова обещала отказаться от открепительных удостоверений на выборах. ЦИК предлагает новый, но схожий способ учета избирателей по месту пребывания.



Центризбирком обсудит сегодня, 26 апреля, проект регламента о голосовании граждан по месту пребывания (а не регистрации), сообщает сайт ЦИК. Депутаты хотят увидеть документ, прежде чем принимать во втором чтении поправки в закон о выборах президента, предусматривающие среди прочего отмену открепительных удостоверений, говорил зампред фракции "Единой России" в Госдуме Виктор Пинский. Законопроекты, внесенные членами Совета Федерации Андреем Клишасом и Анатолием Широковым, приняты в первом чтении 12 апреля, но вызвали много нареканий: остается, например, непонятным механизм, который обеспечит голосование по месту пребывания. Фактически этот вопрос отдается на усмотрение Центризбиркома, возмущались депутаты. Несколько человек, знакомых с текстом документа, рассказали, что в новом регламенте два способа регистрации. Один из них - специальные марки.





100 МИЛЛИАРДОВ ПОД СНОС



Закон о сносе московских пятиэтажек еще не принят, а власти столицы уже резервируют под него средства. Мэр Москвы Сергей Собянин предлагает потратить на проект почти 100 млрд руб.



Собянин внес в Мосгордуму поправки в столичный бюджет на этот год. Они будут рассмотрены сегодня, 26 апреля. Мэр предлагает увеличить расходы столицы на 96,5 млрд руб. - до 2,073 трлн руб. Эти деньги будут направлены на подготовительные мероприятия по реновации жилищного фонда, говорится в пояснительной записке к законопроекту ("Ведомости" ознакомились с документом).



Это формирование земельных участков для обеспечения строительства новых домов, подготовка дополнительных площадок для строительства (точечные стартовые дома в кварталах реновации, свободные территории в границах кварталов реновации и на прилегающих к ним территориях), выполнение предпроектных и проектных работ и их финансирование.





ХОТЬ ЧАРТЕРНЫМ, ХОТЬ РЕГУЛЯРНЫМ



Четыре туристические авиакомпании подали заявки на допуск к регулярным рейсам в Турцию. Так они страхуются от закрытия чартерного сообщения.



Заявки в Росавиацию на допуск к регулярным перевозкам в Турцию подали "Азур эйр", "Икар", "Роял флайт" и "Северный ветер", сказано в материалах для межведомственной комиссии при Минтрансе - они опубликованы в апреле 2017 г. на сайте Росавиации. Авиакомпании подают заявки на допуск к чартерным или регулярным международным рейсам в первые семь рабочих дней каждого месяца. В российском воздушном законодательстве нет деления на чартерных и регулярных перевозчиков - это просто условия выполнения рейса. Регулярные рейсы выполняются в соответствии с центральным расписанием, билеты на них продает непосредственно авиаперевозчик. А на чартерных рейсах заказчик выкупает частично или полностью места в самолете.





У РОССИИ - ОСОБАЯ ЧАСТОТА



Европа решила использовать для развития 5G частоты в диапазоне 700 МГц. В России использовать эту технологию сейчас невозможно, а в более высоких частотах - слишком дорого.



Европа будет развивать технологию 5G в диапазоне 700 МГц (694-790 МГц), говорится в заявлении Совета Европейского союза (ЕС), опубликованном во вторник. Это означает, что к 30 июня 2020 г. мобильные операторы по всей Европе должны получить доступ к этому диапазону, отмечается в заявлении. Этот срок совпадает с ожидаемым развертыванием сетей 5G в ЕС. Некоторые страны могут отложить перераспределение частотного ресурса на срок до двух лет - при должном обосновании, подчеркнул регулятор. Частотный ресурс в этом диапазоне нужен не только для быстрого беспроводного интернета, но и для инновационных сервисов, таких как "подключенный автомобиль" или "электронное здравоохранение", разъясняет совет. Закрепляющий это правовой акт будет опубликован в официальном журнале ЕС 30 мая.





100 ДНЕЙ ПОСЛЕ ТРАМПА



Как выполняются предвыборные обещания Трампа.

В октябре 2016 г. президент США Дональд Трамп обнародовал свои планы на первые 100 дней президентства - обещал американцам экономический рост, радикальное снижение налогов и рабочие места. Эти 100 дней изменят Америку, заверял он.



После инаугурации (состоялась 20 января) Трамп подписал 25 указов - больше, чем кто-либо из его предшественников. В указах установлены амбициозные цели, но не многие из них содержат реальные законодательные предписания. В основном это требования к исполнительной власти проанализировать законодательство и рекомендовать (или не рекомендовать) изменения. Например, подписанный на прошлой неделе указ "Buy American, Hire Americans" предписывает госдепу, минюсту, министерству труда и комиссии по торговле в различные сроки (от 60 до 220 дней) проанализировать действующие законы и международные соглашения и предложить изменения, которые расширят использование американского сырья.





РЕКЛАМА УТЕКАЕТ ИЗ ЭФИРА



Уже в этом году российские рекламодатели потратят на продвижение в интернете не меньше, чем в телеэфире, прогнозирует инвестбанк BCS Global Markets. А в 2018 г. интернет станет крупнейшим сегментом рекламного рынка России.



По итогам 2017 г. затраты рекламодателей на продвижение в интернете достигнут того же уровня, что и затраты на рекламу на телевидении, следует из отчета инвестбанка BCS.



В 2016 г. рекламодатели потратили в сети 38% бюджетов (136 млрд руб., по данным АКАР), в этом году эта доля вырастет до 41% и сравняется с долей ТВ-рекламы, говорится в отчете. В 2018 г. доля интернета достигнет 43% и он станет крупнейшим сегментом рекламного рынка, прогнозируют аналитики, доля ТВ немного снизится - до 40% к 2020 г. В следующие пять лет весь рынок рекламы будет расти в среднем на 9% в год, а рынок интернет-рекламы - на 16%.





НОРМА ОВЕРБУКИНГА



Овербукинг должен стать нормой. Сверхлимитные продажи билетов нужно регулировать законом.



Овербукинг, или сверхлимитные продажи авиабилетов, должен как можно быстрее стать доступной и, что особенно важно, законодательно оформленной практикой для всех авиаперевозчиков в России.



Формально под сверхлимитными продажами обычно понимается продажа авиабилетов на некоторый рейс в количестве большем, чем вместимость назначенного на этот рейс воздушного судна. Есть два вида сверхлимитных продаж.



Первый не вызывает никаких вопросов и определяется тем, что, как известно, покупатели иногда возвращают билеты еще до вылета рейса. Любая авиакомпания это учитывает и повторно продает освободившиеся в результате возврата билетов места, тем самым увеличивая общее число продаж.



Второй вид связан с неявками пассажиров к регистрации на рейс. Эти неявки могут быть следствием разнообразных причин, главной из которых является банальная задержка предыдущего рейса - пассажир просто не успевает на пересадку. Никакая авиакомпания не будет и не должна мириться с тем, что перевозит пустые места.





СВЕТ ДЛЯ ЛЕ ПЕН



Невысокая явка и ошибки Эммануэля Макрона могут создать интригу во втором туре выборов президента Франции.



Во вторник лидер крайне правого "Национального фронта" Марин Ле Пен заявила, что временно покидает пост главы партии для того, чтобы стать настоящим президентским кандидатом и объединить всех французов. Ле Пен, набрав в воскресенье 21,53% голосов, прошла во второй тур выборов президента Франции вместе с центристом Эммануэлем Макроном (23,75% голосов). Второй тур запланирован на 7 мая, а выборы в парламент пройдут через месяц после этого.



Воскресный опрос социологической компании Ipsos показал, что во втором туре Макрон получит 62% против 38% у Ле Пен. В сценариях, проводимых до первого тура, Ле Пен проигрывала всем кандидатам.





SAUDI ARAMCO ПОДЕШЕВЕЛА ДО IPO



Рыночная капитализация Saudi Aramco в ходе IPO может составить $1,5 трлн, что на $500 млрд ниже, чем ранее неоднократно заявляло правительство королевства.



Руководители Saudi Aramco сообщили представителям королевского двора о проблеме, возникшей при подготовке первичного размещения акций саудовской нефтяной госкомпании: скорее всего, она будет стоить по крайней мере на $500 млрд меньше, чем раньше заявляло правительство.



Заместитель наследного принца Мухаммад ибн Салман аль-Сауд, который отвечает за реорганизацию экономики с целью снизить ее зависимость от нефти, ранее неоднократно заявлял, что рыночная капитализация может составить около $2 трлн. Однако, по словам людей, знакомых с ситуацией, у специалистов, занимающихся подготовкой сделки, не получается разработать сценарий, при котором Saudi Aramco стоила бы больше $1,5 трлн даже с учетом недавно объявленного снижения налогов, которые она должна будет платить как публичная компания.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 26.04.2017