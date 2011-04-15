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26/04/2017
09:22

Повтор! ТМК разместила выпуск биржевых облигаций БО-06 объёмом 5 млрд руб. под 9.75% годовых

ПАО "Трубная металлургическая компания" сегодня, 25 апреля 2017 года, разместила на Московской Бирже выпуск биржевых облигаций БО-06 объёмом 5 млрд руб. Об этом говорится в сообщении ТМК.

Выпуск предусматривает выплату полугодовых купонов и оферту через три года с даты размещения. Ставка купона составила 9.75% годовых.

Организаторами размещения выступили Альфа-Банк, Атон, ВТБ Капитал и Совкомбанк. Агент по размещению — ВТБ Капитал.

"ТМК постоянно работает над улучшением структуры долгового портфеля. Наши приоритеты — это снижение расходов на обслуживание долга и увеличение срока его погашения. Мы довольны результатами размещения: объём спроса существенно превысил объём эмиссии", — отметил замгендиректора по стратегии и развитию ТМК Владимир Шматович.

ПАО "Трубная металлургическая компания" (ИНН 7710373095) входит в тройку лидеров мирового трубного бизнеса. Производственные мощности ТМК составляют более 6 млн т трубной продукции в год и расположены в России, США, Румынии и Казахстане. Основным бенефициаром ТМК является Дмитрий Пумпянский.

Доля ТМК в сегменте премиальных резьбовых соединений на рынке РФ по итогам 2016 года составила 76%.

Чистая прибыль Трубной меткомпании за 2016 год по МСФО составила $166 млн. Выручка за 2016 год сократилась до $338 млн, что на 19% ниже показателя за предыдущий год; скорректированный показатель EBITDA снизился на 19% до $530 млн.


"AK&M" от 26.04.2017
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