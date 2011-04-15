Средняя выплата по ОСАГО в I квартале выросла на 21% до 72.6 тыс. руб., РСА

Средняя выплата по ОСАГО в I квартале 2017 года выросла на 21% до 72.6 тыс. руб., а средняя премия сократилась на 1% до 6.029 тыс. руб. Об этом говорится в совместном пресс-релизе ВСС, РСА и НССО.



Средняя выплата в январе-марте 2016 года составила 59.943 тыс. руб., средняя премия - 6.101 тыс. руб. Об этом свидетельствуют предварительные сведения по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) по результатам января-марта 2017 года, подготовленные Российским союзом автостраховщиков (РСА).



В марте 2017 года средняя выплата выросла на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 72.448 тыс. руб., средняя премия осталась практически неизменной (рост на 0.1%) и остановилась на отметке 5.986 тыс. руб.



Объём сборов страховщиков ОСАГО в январе-марте 2017 года остался практически на уровне аналогичного периода прошлого года и составил 49.474 млрд руб., увеличившись на 1%. Сумма выплат по страховым случаям выросла на 39% и достигла 47.821 млрд руб.



"Кризисные явления сохраняются в этом сегменте страхования: уровень выплат, то есть отношение суммы выплат к собранной премии, значительно вырос по сравнению с первым кварталом прошлого года. Этот тревожный тренд "выстрелил" еще в январе и пока продолжается. В целом по итогам квартала уровень выплат составил 97%. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года этот показатель достигал 70%", - прокомментировал результаты президент РСА Игорь Юргенс, цитируемый в сообщении.



"Результаты I квартала показывают, что страховщики в предыдущие периоды сформировали достаточные резервы, за счёт которых сейчас и производятся бесперебойные выплаты. Подтверждается несостоятельность тезиса ряда экспертов о том, что компании не выплачивают 80% от собранных премий и о том, что нет необходимости формировать резервы на будущие выплаты. Сейчас мы видим эффект этих резервов, когда по закону страховщик должен выплачивать 80%, а фактически отдаёт уже 97%. Вот в этом особенность и специфика работы страховых компаний", - добавил президент РСА.



Он также пояснил, что сильный рост выплат - это последствия повышения лимитов в ОСАГО в 2014 году, который максимально проявился в прошлом году, а также деятельности недобросовестных юридических посредников и групп страховых мошенников. При этом средняя премия в ОСАГО уже давно не растёт, добавил И.Юргенс.



"Страховое сообщество возлагает большие надежды на реформирование системы ОСАГО - замена денежных выплат натуральным возмещением. Однако документ вступит в силу в конце апреля и будет распространяться только на новые договоры. Соответственно, эффекта от реализации поправок в краткосрочной перспективе не ожидаем, он проявится не сразу", - добавил И.Юргенс.



Положительной тенденцией марта стал прирост числа заключенных договоров ОСАГО. В марте по отношению к марту 2016 года этот показатель вырос на 1% до 3.428 млн договоров. При этом по отношению к февралю 2017 года прирост составил 40%. "Этот взрывной рост обусловлен несколькими факторами: сезонность, а также работа масштабных проектов по повышению доступности услуги - электронное ОСАГО и "единый агент РСА", - пояснил президент РСА.









"AK&M" от 26.04.2017