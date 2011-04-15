РУСАЛ разместил второй выпуск еврооблигаций на сумму $500 млн со ставкой купона 5.3% годовых

РУСАЛ (торговый код на Гонконгской фондовой бирже 486, на Euronext RUSAL/RUAL, на Московской Бирже RUAL/RUALR) завершил определение цены размещения второго 6-летнего выпуска еврооблигаций на сумму $500 млн c переподпиской более чем в два раза. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.



Ставка купона определена на уровне 5.3% годовых. В выпуске приняли участие более 70 инвесторов. Средства от размещения еврооблигаций планируется направить на рефинансирование существующих кредитов, которое позволит существенно улучшить профиль погашения долга и снизить стоимость заимствований.



"Успешное размещение уже второго выпуска еврооблигаций с начала года подтверждает доверие финансового сообщества к РУСАЛу и привлекательность компании как объекта для инвестиций. Укрепление наших позиций на рынке публичного долга способствует улучшению нашего кредитного портфеля и появлению дополнительных возможностей для развития бизнеса", – отметил генеральный директор РУСАЛа Владислав Соловьев.



В начале февраля 2017 года РУСАЛ разместил дебютный 5-летний выпуск еврооблигаций на сумму $600 млн по ставке купона на уровне 5.125% годовых.



В марте 2017 года РУСАЛ разместил облигации, номинированные в юанях (Panda bonds), общим объемом 1 млрд юаней в рамках программы на 10 млрд юаней.



ОК "РУСАЛ" является вертикально-интегрированным холдингом, одним из крупнейших производителей алюминия и глинозема в мире. Компания создана в марте 2007 года в результате объединения РУСАЛа и СУАЛа с глиноземными активами швейцарской Glencore.



РУСАЛ присутствует в 20 странах мира на 5 континентах. Компания реализует свою продукцию преимущественно на рынках Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии, в Японии, Китае и Корее.



Скорректированная чистая прибыль РУСАЛа по МСФО за 9 месяцев 2016 года снизилась на 59.7% до $616 млн. Выручка уменьшилась на 12.7% до $5.956 млрд. Скорректированный показатель EBITDA сократился на 37% до $1.077 млрд.



"AK&M" от 26.04.2017