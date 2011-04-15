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26/04/2017
11:59

ЛУКОЙЛ может выплатить дивиденды за 2016 год в размере 120 руб. на акцию

Совет директоров ПАО "ЛУКОЙЛ" рекомендовал годовому собранию акционеров утвердить выплату дивидендов по результатам 2016 года в размере 120 руб. на одну обыкновенную акцию. При этом данная сумма не включает промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам 9 месяцев 2016 года в размере 75 руб. на одну обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании.

С учётом ранее выплаченных промежуточных дивидендов суммарный размер дивидендов за 2016 год составит 195 руб. на одну обыкновенную акцию, что превышает аналогичный показатель предыдущего года (177 руб.) на 10.2%. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предложено установить 10 июля 2017 года.

Годовое общее собрание акционеров ЛУКОЙЛа состоится 21 июня. Датой определения лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, было определено 29 мая 2017 года.

Также на заседании совета директоров ПАО "ЛУКОЙЛ" был представлен доклад о ходе реализации проектов компании в Каспийском регионе, включая статус обустройства месторождений им. В.Филановского и Ю.Корчагина.

ПАО "ЛУКОЙЛ" (ИНН 7708004767) - вторая компания в РФ по объёмам добычи нефти. Уставный капитал равен 21264081.375 руб. В обращении находится 850563255 обыкновенных акций номиналом 0.025 руб. Наиболее крупный пакет акций компании контролируется её менеджментом.

Чистая прибыль ЛУКОЙЛа по МСФО в 2016 году снизилась на 29% по сравнению с 2015 годом и составила 206.8 млрд руб. Выручка сократилась на 9% до 5.227 трлн руб., показатель EBITDA - на 11% до 731 млрд руб. Капитальные затраты составили 511.5 млрд руб. (-15.8%), свободный денежный поток достиг 255.1 млрд руб. (+2.7%).

Чистая прибыль ЛУКОЙЛа по РСБУ в 2016 году снизилась на 39.61% до 182.566 млрд руб. Выручка выросла на 22.12% до 316.541 млрд руб. с 259.198 млрд руб.


"AK&M" от 26.04.2017
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