Чистая прибыль НОВАТЭКа по МСФО в I квартале упала на 38.7% до 71 млрд руб.

Чистая прибыль ПАО "НОВАТЭК" по МСФО в I квартале 2017 года упала на 38.7% до 71 млрд руб. Об этом говорится в сообщении НОВАТЭКа.



Существенное влияние на величину прибыли оказали эффекты от курсовых разниц (в том числе по совместным предприятиям), а на её динамику – эффект от выбытия долей владения в совместных предприятиях. Без учета данных эффектов прибыль, относящаяся к акционерам НОВАТЭКа, увеличилась на 20.2% до 44.3 млрд руб. по сравнению с I кварталом 2016 года.



Выручка от реализации увеличилась на 11% по сравнению с первым кварталом 2016 года и составила 154.6 млрд руб. Нормализованный показатель EBITDA с учетом доли в EBITDA совместных предприятий составил 68.2 млрд руб., что на 9.7% выше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Значительный рост выручки и EBITDA в основном связан с увеличением объёмов реализации газа и ростом цен реализации жидких углеводородов.



Объёмы реализации природного газа выросли до 18.8 млрд куб. м, или на 5.5% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года в результате увеличения спроса со стороны конечных потребителей, в том числе вызванного погодными условиями. Объём реализации жидких углеводородов в I квартале 2017 года составил 4.1 млн т, уменьшившись на 11.4% по сравнению с I кварталом 2016 года.



НОВАТЭК (ИНН 6316031581) - второй после Газпрома производитель природного газа в РФ. В 2016 году НОВАТЭК снизил добычу газа на 2.7% до 66.1 млрд куб. м. Добыча жидких углеводородов за прошлый год выросла на 36.8% до 12.441 млн т.



Чистая прибыль НОВАТЭКа в 2016 году по МСФО выросла более чем в три раза до 257.8 млрд руб. по сравнению с 74.4 млрд руб. в 2015 году. Выручка от реализации увеличилась на 13.1% по сравнению с 2015 годом и составила 537.5 млрд руб. Нормализованный показатель EBITDA с учётом доли в EBITDA совместных предприятий составил 242.4 млрд руб., что на 13.2% выше показателя за 2015 год.





"AK&M" от 26.04.2017