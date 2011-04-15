В Липецке началась ликвидация фабрики "Рошен"

В Липецке начали увольнять сотрудников кондитерской фабрики "Рошен", принадлежащей украинскому президенту Петру Порошенко. Об этом сообщает газета "Комсомольская Правда".



Напомним, в начале года руководство предприятия объявило о закрытии производства "по экономическим и политическим причинам", а официальное закрытие фабрики состоялось 24 апреля.



Без работы остаются около 700 человек. Первых 85 работников уже рассчитали, рассказал "Комсомолке" первый заместитель начальника управления труда и занятости Липецкой области Виктор Кирей.



Средняя зарплата сотрудников предприятия составляла 30-34 тыс. руб. Как отмечает газета, зарплаты на предлагаемые вакансии в липецких Центрах занятости будут гораздо ниже.





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