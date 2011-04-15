Сбербанк и ВТБ 24 начали продажу физическим лицам облигаций федерального займа (ОФЗ). Ценные бумаги продаются только при открытии брокерского счёта.



Пока приобрести их можно только в ограниченном числе московских офисов банков.



Номинал одной ОФЗ составляет 1 тыс. руб. Минимальный объём покупки государственных ценных бумаг в рамках одного выпуска составляет 30 тыс. руб., максимальный - 15 млн руб.



О начале размещения ОФЗ для населения с 26 апреля Министерство финансов России заявляло 25 апреля. Сбербанк и ВТБ 24 были названы банками-агентами. Первый выпуск ОФЗ рассчитан на три года, его номинальный объём составит 15 млрд руб., то есть 15 млн облигаций по 1 тыс. руб. за бумагу.



Как сообщал Минфин, ставка по первому купону ОФЗ составляет 7.5% годовых, по второму купону - 8% годовых, по третьему купону — 8.5% годовых, по четвёртому купону — 9% годовых, по пятому купону — 10% годовых, по шестому купону — 10.5% годовых.



Дата погашения облигаций - 29 апреля 2020 года.

Условия эмиссии и обращения ОФЗ утверждены приказом Минфина России от 15 марта 2017 года N 38н.





"AK&M" от 26.04.2017