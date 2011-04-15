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26/04/2017
14:41

Альфа-Банк финансирует импортозамещающее производство в Курской области в объёме 1 млрд руб.

Альфа-Банк предоставил финансирование для строительства импортозамещающего производства по выращиванию свежих шампиньонов в Курской области. Об этом говорится в сообщении банка.

Кредитное соглашение между Альфа-Банком и ООО "Грибная радуга" заключено на сумму около 1 млрд руб. На текущий момент предприятие получило от банка свыше 550 млн руб., которые были направлены на реализацию первой очереди проекта, включая строительство грибного и компостного цехов.

Запуск производства запланирован на II квартал 2017 года. При этом годовой объём продукции составит, на первом этапе, 4 тыс. т шампиньонов и 10 тыс. т компоста. Полной проектной мощности - 12 тыс. т шампиньонов в год - предприятие достигнет в 2019 году при совокупном объёме инвестиций в размере 3.6 млрд руб. Из них 80% (2.9 млрд руб.) составят заёмные средства.

По информации ООО "Грибная радуга", в 2016 году ёмкость рынка свежих шампиньонов в России составила около 50 тыс. т в год, из которых 80% составила импортная продукция. Реализация проекта позволит занять около 16.5% рынка, а доля импортной продукции снизится до 50%.

"Отечественный рынок грибов сегодня находится в зачаточном состоянии. Мы считаем, что его развитие начнётся только после запуска аналогичных нашему, высокотехнологичных производств с собственной выработкой компоста. При соответствующих инвестициях в технологии этот бизнес в расчёте на тонну продукции является капиталоёмким и перспективным", - пояснил один из владельцев ООО "Грибная радуга" Александр Удодов.

АО "Альфа-Банк" (ИНН 7728168971) основано в 1990 году, является универсальным банком, осуществляющим большинство основных видов банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг. Прямыми акционерами ОАО "Альфа-Банк" являются российская компания ОАО "АБ Холдинг", которая владеет более 99% акций банка, и кипрская компания ALFA CAPITAL HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED, в распоряжении которой имеется менее 1% акций банка.

Бенефициарами банковской группы в составе консорциума "Альфа-Групп" являются 6 физических лиц (Михаил Фридман, Герман Хан, Алексей Кузьмичев, Петр Авен, Александр Кнастер, Андрей Косогов).


"AK&M" от 26.04.2017
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