Средняя сумма заявки в ВТБ24 по ОФЗ в первый день продаж составляет 2.3 млн руб. Об этом сообщил Сергей Лукьянов, директор Инвестиционного департамента ВТБ24



Как сообщалось ранее, ВТБ24 по состоянию на 12 часов дня получил более 200 заявок на облигации федерального займа для населения. Заявки поступили на сумму от 30 тыс. до 15 млн руб. При этом за последнюю неделю через колл-центр банка было принято более 2 тыс. звонков по теме ОФЗ.



ВТБ24 планирует разместить ОФЗ на 7.5 млрд руб. меньше чем за полгода и привлечь около 30 тыс. клиентов.



Напомним, сегодня ВТБ24 начал продажу облигаций федерального займа для населения (ОФЗ-н). ОФЗ-н – ценная бумага с высокой степенью надёжности, выпускаемая государством в лице Министерства финансов РФ исключительно для граждан РФ старше 18 лет.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ Группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



Основным акционером является Российская Федерация, которой в лице Росимущества и Министерства финансов принадлежит 60.9348% голосующих акций, или 45.01% (с учётом ГК "Агентство по страхованию вкладов" - 92.23%) от уставного капитала банка.



Чистая прибыль ВТБ в 2016 году по МСФО выросла до 51.6 млрд руб. с 1.7 млрд руб. годом ранее. Чистые процентные доходы ВТБ в 2016 составили 415 млрд руб.





"AK&M" от 26.04.2017