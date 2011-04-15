В.Путин призвал думать о потребителях при импортозамещении

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами Правительства заявил, что импортозамещение не должно являться самоцелью. Об этом сообщается на сайте Кремля.



"Крайне важно учитывать интересы потребителей. Отечественная продукция должна быть конкурентоспособна, как по цене, так и по качеству, соответствовать мировым требованиям и стандартам. Уже много раз на эту тему говорил, хочу ещё раз подчеркнуть, – нам импортозамещение само по себе не нужно, это не самоцель.



В.Путин также высказал мнение, что проекты по импортозамещению необходимо поддерживать лишь на начальном этапе.



"Важно понимать, что государственная поддержка проектов импортозамещения небезгранична. Наша основная задача – стимулировать запуск новых проектов, подставить им плечо, помочь развернуться на начальном этапе их реализации. В дальнейшем успех будет зависеть от ответственности и грамотного управленческого подхода руководителей предприятий или компаний", - сказал Президент России.



"AK&M" от 26.04.2017