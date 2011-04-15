Расселение пятиэтажек в Москве не должно нарушать права граждан, заявил В.Путин

Президент России Владимир Путин поручил Правительству вместе с депутатами Госдумы обеспечить прохождение в парламенте такого закона о реновации пятиэтажек, который бы гарантировал права граждан. Об этом сообщается на сайте Кремля.



"Безусловно, это [расселение пятиэтажек] должно быть сделано таким образом и такими инструментами и средствами, которые не нарушают прав граждан, прежде всего, права на собственность. И все предложения должны быть реализованы на основе добровольного согласия граждан на предлагаемые условия", - подчеркнул глава государства.



Как сообщалось, 20 апреля Госдума приняла в первом чтении законопроект о реновации жилого фонда в Москве. Он, в частности, предполагает, что жители смогут оспорить лишь стоимость предоставляемой квартиры, но не сам факт расселения.



В.Путин заявил, что ничего не может быть навязано силой, и права граждан должны быть полностью соблюдены.



"Хочу сразу сказать, что ничего, что нарушает законы, действующие на сегодняшний день, и права граждан, подписано мною быть не может. Прошу этот закон проработать как следует, досконально. В том числе в диалоге с общественностью", - сказал глава государства.











"AK&M" от 26.04.2017