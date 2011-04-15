Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

26/04/2017
16:30

Расселение пятиэтажек в Москве не должно нарушать права граждан, заявил В.Путин

Президент России Владимир Путин поручил Правительству вместе с депутатами Госдумы обеспечить прохождение в парламенте такого закона о реновации пятиэтажек, который бы гарантировал права граждан. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Безусловно, это [расселение пятиэтажек] должно быть сделано таким образом и такими инструментами и средствами, которые не нарушают прав граждан, прежде всего, права на собственность. И все предложения должны быть реализованы на основе добровольного согласия граждан на предлагаемые условия", - подчеркнул глава государства.

Как сообщалось, 20 апреля Госдума приняла в первом чтении законопроект о реновации жилого фонда в Москве. Он, в частности, предполагает, что жители смогут оспорить лишь стоимость предоставляемой квартиры, но не сам факт расселения.

В.Путин заявил, что ничего не может быть навязано силой, и права граждан должны быть полностью соблюдены.

"Хочу сразу сказать, что ничего, что нарушает законы, действующие на сегодняшний день, и права граждан, подписано мною быть не может. Прошу этот закон проработать как следует, досконально. В том числе в диалоге с общественностью", - сказал глава государства.





"AK&M" от 26.04.2017
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100