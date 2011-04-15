ФАС прекратила административное производство в отношении Google

ФАС России прекратила административное производство в отношении Google. Это решение связано с заключением мирового соглашения между антимонопольным ведомством и компанией, говорится в сообщении ФАС.



Напомним, что ведомство назначило штрафы на компанию за неисполнение предписания. В декабре 2016 года ФАС России повторно возбудила административное производство за бездействие Google по реализации мер, направленных на формирование конкурентной среды в сфере информационных технологий.



Очередное рассмотрение этого дела должно было состояться 25 апреля 2017 года, однако учитывая, что 17 апреля суд кассационной инстанции утвердил мировое соглашение между ФАС России и компанией, служба прекратила административное производство.



"Мы надеемся, что корпорация Google выполнит взятые на себя обязательства по исполнению условий мирового соглашения, а также в ближайшее время оплатит назначенные на компанию штрафы", - отметил заместитель руководителя ФАС России Сергей Пузыревский.





"AK&M" от 26.04.2017