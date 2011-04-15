РуссНефть исполнила обязательства по сокращению добычи нефти

ПАО НК "РуссНефть" к середине апреля исполнило обязательства по сокращению добычи нефти в рамках соглашения между РФ, странами-членами ОПЕК и странами, не входящими в ОПЕК, но присоединившимися к данному соглашению.



Оперативный план компании на 2017 год предусматривает изменение структуры добычи с целью повышения её маржинальности. В первую очередь это касается закрытия малорентабельного фонда скважин.



Как ожидается, в текущем году плановый уровень добычи РуссНефти будет не ниже показателя 2016 года.



ПАО НК "РуссНефть" входит в топ-10 крупнейших нефтяных компаний по объёмам добычи нефти в России.



Компания обладает сбалансированным портфелем активов в России в ключевых нефтегазоносных регионах (Западной Сибири, Волго-Уральском регионе и Центральной Сибири), а также в Азербайджане.



Объём 2P запасов компании превышает 200 млн т (SPE). Численность персонала компании составляет около 10 тыс. человек.







"AK&M" от 26.04.2017