Дайджест газеты "Коммерсант" от 27 апреля 2017 года



МИР. ТРАМП. МАЙ

ПРЕЗИДЕНТЫ РОССИИ И США МОГУТ ВСТРЕТИТЬСЯ УЖЕ ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ



Как стало известно "Ъ", президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут впервые встретиться в конце мая. Эту информацию "Ъ" подтвердили источники в госструктурах двух стран. Первый личный контакт двух президентов должен определить, сохраняется ли шанс на нормализацию российско-американских отношений, достигших низшей точки при президенте Обаме и продолжавших деградировать в первые три месяца правления Дональда Трампа в связи с эскалацией напряженности в Сирии, Северной Корее и Афганистане. Несмотря на еще более жесткую позицию по ряду вопросов, занятую новой администрацией США, в Москве рассчитывают, что личная встреча Владимира Путина с Дональдом Трампом позволит переломить негативную тенденцию, опираясь на опыт предыдущих саммитов как с демократическими, так и с республиканскими президентами в Белом доме.





ДОЛЖНИК "РОСКОСМОСА" ПОПАЛ В ПОЛИЦИЮ

ЗАДЕРЖАН БЫВШИЙ ПРЕЗИДЕНТ ФОНДСЕРВИСБАНКА



Как стало известно "Ъ", сегодня Тверской райсуд Москвы рассмотрит ходатайство следственного департамента МВД об аресте бывшего президента Фондсервисбанка Александра Воловника. По версии следствия, задержанный накануне банкир может быть причастен к хищению части из 47 млрд руб., размещенных в этом банке госкорпорацией "Роскосмос". Спасать банк пришлось Агентству по страхованию вкладов (АСВ), которое и является сейчас потерпевшей стороной по уголовному делу.





ЛУГАНСК ЗАПИТАЮТ ОТ РОССИЙСКОГО ТАРИФА

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ДЛЯ ЛНР СПИШУТ С ФСК



"Ъ" стала известна схема, с помощью которой будут оплачиваться гуманитарные поставки электроэнергии из РФ в непризнанную Луганскую народную республику (ЛНР). Как и предполагал "Ъ", их запишут в потери Федеральной сетевой компании (ФСК, входит в "Россети"). По расчетам аналитиков, это поднимет тариф ФСК на 2,5%, а потребители РФ переплатят 2-4,6 млрд руб. в год.





СИМ-КАРТЫ ВЫХОДЯТ В ОНЛАЙН

ОПЕРАТОРЫ ПРИВЛЕКУТ НОВЫХ АБОНЕНТОВ С ПОМОЩЬЮ ПОРТАЛА ГОСУСЛУГ



Чтобы решить проблему с анонимными владельцами сим-карт, члены Совета федерации предлагают обязать операторов связи проверять достоверность информации о своих абонентах через портал госуслуг, электронную подпись или другие системы госорганов. Предполагается, что такой способ идентификации заодно откроет новый канал продаж: договоры с авторизованными через госсервисы пользователями можно будет заключать онлайн. С другой стороны, это может затруднить продажу сим-карт в отдаленных районах, где нет проводного интернета, опасаются участники рынка.





ГОСАУДИТОРЫ УСОМНИЛИСЬ В АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ВЫСТУПИЛА ЗА ВВЕДЕНИЕ ГОСКОНТРОЛЯ ЗА "ПОДОЗРИТЕЛЬНЫМИ" БАНКРОТСТВАМИ





Счетная палата (СП) обратилась в правительство с инициативой наделения ФНС функцией проверки крупных должников на предмет фиктивных и преднамеренных банкротств. Госаудиторов тревожат сотни миллиардов рублей ежегодно списываемой дебиторской задолженности банкротов. По данным "Ъ", ФНС готова принять новые полномочия, однако они потребуют дополнительного финансирования. Арбитражные управляющие, занимающиеся сейчас вынесением заключений по банкротствам, считают инициативу СП излишней.





МИНПРОМТОРГ ОБНАРОДОВАЛ АПРЕЛЬСКИЕ ТЕЗИСЫ

ПРОМЫШЛЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В РФ ОЖИДАЕТСЯ БЕСКРОВНОЙ



В рамках проходящей Ганноверской ярмарки представители Минпромторга впервые обозначили взгляд правительства РФ на очередной раунд информатизации промышленности - ожидаемую аналитиками в 2020-2035 годах "промышленную революцию". Аналогом немецкой программы "Индустрия 4.0" объявлен трек "Технет" Национальной технологической инициативы (НТИ). При его реализации производительность труда в экономике РФ, по расчетам Минпромторга, вырастет на 30% к 2024 году. Доля РФ в сегменте инжиниринга и конструирования промобъектов такого рода, впрочем, оценивается весьма трезво - 1,5% к 2035 году, что примерно соответствует нынешней доле РФ в мировом ВВП.





ГОСДУМЕ НАПОМНИЛИ О СТАТУСЕ ДЕПУТАТА

В СФ ПРОДОЛЖАЮТ ЗАЩИЩАТЬ ПРАВА ЧЛЕНОВ НИЖНЕЙ ПАЛАТЫ



Комитет Совета федерации (СФ) по конституционному законодательству раскритиковал нынешнюю инициативу депутата Госдумы от Москвы Ирины Белых, приравнивающую встречи с избирателями к митингам. Текущая версия законопроекта, указали "Ъ" в комитете, может "воспрепятствовать реализации депутатом его полномочий". Свои замечания предложило также правовое управление СФ. Поддержать закон сенаторы готовы в случае доработки проекта.





СЕРГЕЙ КИРИЕНКО ПРИОБЩИЛСЯ К "ЗНАНИЮ"

ОН ВОЗГЛАВИТ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА



Наблюдательный совет Российского общества "Знание" на его ближайшем заседании возглавит первый замглавы администрации президента (АП) Сергей Кириенко. Как пояснили "Ъ" в АП и Минобрнауки, статус организации "решено не снижать". Будет обновлен и состав наблюдательного совета, который был сформирован еще при Вячеславе Володине (он свой пост в этом органе сдал еще в марте). Из-за ограничений устава не все руководящие органы организации удастся обновить раньше 2018 года, но "Знание" уже покинул исполнительный директор Леонид Ивлев.





С КОЛЛЕКТОРОВ ВЗЫСКАЛИ ШТРАФ

ПРИСТАВЫ СТИМУЛИРУЮТ ЛЕГАЛИЗАЦИЮ РЫНКА



Федеральная служба судебных приставов (ФССП) впервые наложила штраф на компании, которые занимались взысканием долгов физлиц, но не состоят в реестре коллекторов. С начала года это запрещено. Штраф, наложенный ФССП на двух нарушителей, составил 400 тыс. руб. По словам экспертов, размер штрафа достаточный, чтобы побудить нерасторопных коллекторов легализовать свою деятельность, именно так поступил один из нарушителей. Но пресечь деятельность компаний, принципиально работающих вне закона, могут только правоохранительные органы.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 27.04.2017