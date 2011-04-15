Дайджест газеты "Ведомости" от 27 апреля 2017 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 27 апреля 2017 года.





ШЕЛКОВ ПРИБАВИТ КУРОРТ К ТИТАНУ



Акционеры "ВСМПО-Ависмы", среди которых владелец шикарного особняка в Москве Михаил Шелков, могут купить проект по строительству 5-звездочного курорта в Геленджике.



Федеральная антимонопольная служба разрешила ЗАО "Бизнес альянс компани" (БАК) приобрести 100% долей ООО "Эдельвейс". БАК, согласно СПАРК, принадлежит 5,27% крупнейшего производителя титана - корпорации "ВСМПО-Ависма". Она была создана менеджерами самой корпорации, среди которых тогда назывались нынешний зампред совета директоров Михаил Шелков и гендиректор корпорации Михаил Воеводин, и Газпромбанком для выкупа бумаг титановой корпорации с рынка в 2013 г.



"Эдельвейс" арендует участок площадью более 14 га в районе Тонкого мыса в Геленджике для строительства жилого комплекса. Рыночная стоимость такого проекта сегодня крайне невысока - $20-30 млн, считают эксперты.





ВКЛАД ВЧЕРА НЕ ВЕРНУЛСЯ БЕЗ СБОЯ



Один из крупнейших розничных банков - "Югра" выдает вклады с задержками. Банк говорит о техническом сбое, а эксперт - о сбое с ликвидностью.



Жалобы вкладчиков на "Югру", привлекшую почти 180 млрд руб. денег населения (14-е место на 1 апреля), появились вчера на портале Banki.ru. Некоторые сетовали на то, что не могут снять средства якобы из-за проблем с сервером у банка. Другие жаловались на неработающий интернет-банк. Сотрудники нескольких дополнительных офисов сообщили "Ведомостям", что у банка произошел технический сбой, но разошлись в том, какой именно.



У "Югры" очевидные проблемы с ликвидностью, говорит ведущий методолог "Эксперт РА" Юрий Беликов: ликвидные активы банка, которые он может востребовать на горизонте месяца, покрывают его привлеченные средства всего на 5%, следует из отчетности на 1 апреля. Это антирекорд среди всех банков с розничным фондированием.





АЛЬФА-БАНК ВЫДАЛ "РЕНЕССАНС КРЕДИТ"



"Онэксим" Михаила Прохорова заложил в Альфа-банке 86% банка "Ренессанс кредит". Эксперты не видят в этом смысла.



Единственный владелец банка "Ренессанс кредит" (через ряд структур принадлежит Прохорову) 24 апреля одобрил передачу в залог 86% его долей Альфа-банку. Акции заложены на год, говорят источники.



"Онэксим" уже несколько лет ищет покупателя на "Ренессанс кредит", и некоторые опрошенные "Ведомостями" банкиры предполагают, что это может быть часть сделки по продаже банка. Прошлым летом Прохоров задумался о продаже всех российских активов.





ИНВЕСТОРАМ ПОСУЛИЛИ 3% МАГНИТКИ



Виктор Рашников готов продать акции для включения своей компании в индекс MSCI.



Основной владелец Магнитогорского меткомбината (ММК), председатель совета директоров Виктор Рашников (ему принадлежит 87,26% акций) готов продать до 3% акций компании, чтобы Магнитка была включена в индекс MSCI Russia. Об этом руководители Магнитки объявили на дне инвестора в Лондоне. По условиям индекса в свободном обращении должно быть 15%, а у ММК - только 12,7%. Поэтому продажа акций подтолкнет рост капитализации. С 2014 г., когда в металлургии был тяжелый кризис, ММК подорожал сильнее конкурентов благодаря снижению цен на сырье и росту рентабельности.





"ИНВЕСТИЦИИ БУДЕТ СЛОЖНЕЕ ОКУПИТЬ, НО ЭТО НЕ ВЫБРОШЕННЫЕ ДЕНЬГИ"



Ветеран российского автопрома гендиректор Volkswagen Group Rus Маркус Озегович рассказывает, когда Volkswagen планирует окупить свои инвестиции в Россию и в какие сферы будет вкладывать в будущем.



Австриец Маркус Озегович - дуайен российского автопрома: он возглавляет Volkswagen Group Rus уже семь лет, дольше, чем руководитель любого другого иностранного автопроизводителя. Немецкая компания вложила в Россию 1,75 млрд евро, построив автомобильный завод и завод двигателей в Калуге, а также развернув контрактное производство в Нижнем Новгороде. Говоря о России и ее перспективах, Озегович регулярно использует местоимение "мы", настаивая, что российский автопром обязательно должен стать частью глобального - иначе он обречен на деградацию, - а все инвесторы должны иметь равные условия.





ГРЯЗНАЯ ЗАРПЛАТА - СИМВОЛ ЧИСТОТЫ



Между работодателями и работниками существуют значительные разногласия по вроде бы процедурному вопросу. Но разногласия эти носят глубинный характер.



Большинство российских соискателей (82%) в резюме указывают, сколько они хотят получать на руки, т. е. жалованье после вычета НДФЛ. Напротив, почти половина работодателей в вакансиях указывают зарплату грязными, до вычета НДФЛ, показал опрос 4367 соискателей и 112 работодателей, проведенный HeadHunter. Причем 21% работодателей вовсе не готовы идти навстречу пожеланиям соискателей и обозначать в вакансиях зарплату чистыми. Желаемую зарплату чистыми указывает подавляющая часть работников сферы маркетинга, рекламы и закупок (89%), безопасности (88%), рабочих, IT-специалистов, работников телекома и нефтегазового сектора (по 87%).





"ВЕРШКИ" И "КОРЕШКИ"



Что говорит программа реновации пятиэтажек о принятии решений в России.



Решение о сносе пятиэтажек возбудило общественность, но почему-то рассматривается исключительно как действие столичных властей, хотя это заметное, но частное проявление системы принятия решений в России.Она работает просто. Во-первых, придумывается яркая идея или красивый проект, привлекательные для населения, чаще всего это делается в ходе предвыборной кампании. Во-вторых, создается механизм исполнения по логике "вершки" и "корешки": риски реализации перекладываются на кого-то другого (исполнителя или потребителя), а принявшие решение о красивом проекте всегда должны быть в выигрыше - политическом или финансовом. В-третьих, решения жестко продавливаются сверху и реализуются технократически. Не учитываются всякие глупости вроде необходимости снижать институциональные барьеры, чтобы позитивные изменения были устойчивыми, оценивать объективные факторы и барьеры реализации и тем более налаживать реальную обратную связь.





РОБОТЫ ВЫХОДЯТ В ПОЛЯ



Британские ученые готовятся заменить трудовых мигрантов роботами после Brexit. Сельскохозяйственные роботы могут работать круглосуточно, без перерывов, и им не нужна виза.



В скором будущем на фермах Великобритании могут появиться новые работники. Они смогут работать без перерывов и по ночам, а самое главное - им не понадобится виза. Одного такого работника недавно продемонстрировал фермерам и исследователям профессор Линкольнского университета Пол Йохан Фром - это сельскохозяйственный робот Thorvald. По мнению разработчиков, такие роботы должны компенсировать нехватку рабочих на фермах, которая еще больше усугубится после выхода Великобритании из Евросоюза.



Робот Thorvald размещен на прямоугольной раме и передвигается на широких колесах, управляется джойстиком, как будто позаимствованным у игровой приставки. Thorvald уже освоил выполнение нескольких важных, хоть и очень простых задач: например, он может подвозить поддоны с кустами клубники к сборщикам-людям, избавляя их от необходимости ходить по огромным полям. По ночам робот может облучать растения ультрафиолетом для борьбы с грибковыми заболеваниями.





НАУЧИТЬ ПО ДЕЛУ



Сбербанк вместе с Google взялся за обучение малого и микробизнеса, программа охватила 40 000 предпринимателей. Но организаторы делового ликбеза делают это не ради благотворительности.



Исполнительный директор татарстанского медицинского центра DicomClinic Лилия Кильдеева случайно наткнулась в интернете на сообщение об онлайновой учебной программе "Бизнес класс", которую совместно с компанией Google запустил Сбербанк. В первую группу набирали не предпринимателей, а топ-менеджеров компаний, рассказывает Кильдеева. Клиника ставила перед собой цель увеличить количество пациентов, приходящих на диагностику в первый раз, и Кильдеева записалась на учебу, надеясь получить полезные знания для привлечения пациентов.



В Москве каждое пятое-шестое малое предприятие закрывается, не проработав и года. Прежде всего это касается сегмента бытовых услуг и общепита. Главная причина неудач - недостаток знаний, предпринимательского опыта и квалификации.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несёт.



"AK&M" от 27.04.2017